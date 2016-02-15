Öcalan’ın Kardeşi: Apo Arkadaşlarına İmamlık Yapardı

Kuzey Irakta yaşayan PKKnın eski liderlerinden Osman Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalanın arkadaşları arasında imamlık yaptığını açıkladı.

"APO İMAMLIK YAPARDI"

Barzani yönetimine yakın Rudawa konuşan Öcalan, "Hiçbir zaman başkasının daha önde olmasına izin vermezdi. Ağabeyimin o yıllarda yaklaşık 10 arkadaşı vardı. Birlikte namaz kılarlardı ve Apo onlara imamlık yapardı" dedi.

"APONUN İLK ÖĞRETMENİ ANNEMDİR"

Öcalan, annesinin kendilerine verdiği öğüdü ise şöyle anlattı:

"Bizim evde eğitim annemizden geçerdi. Annem, Her kim size 1 tokat atarsa eğer 2 tokatla karşılık vermezseniz size yemek yok! derdi. Örneğin; ayrıca, Sizin evinizde en az iki kez çay içmeyenin evinde çay içmeyin! öğüdünde bulunurdu. Annemin özelliklerini ağabeyimde görüyorum. Aponun ilk öğretmeni annemdir."