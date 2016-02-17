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Patlamanın Ardından Şüpheli Paket Fünyeyle İmha Edildi

PATLAMANIN ARDINDAN ŞÜPHELİ PAKET FÜNYEYLE İMHA EDİLDİ - Ankara’daki patlamanın ardından hareketli anlar yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı önünde bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile imha etti. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 12:09
Patlamanın Ardından Şüpheli Paket Fünyeyle İmha Edildi

Ankarada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın İnönü Bulvarını Dikmen Caddesine bağlayan Merasim Sokakta, askeri lojman bölgesinde askeri servis araçlarının bulunduğu noktada meydana geldiği öğrenildi. Olay sırasında 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Akşam saatlerinde yaşanan patlamanın sonrasında başkentte hareketli dakikalar yaşanıyor. İçişleri bakanlığı önünde bulunan şüpheli paket, bomba imha ekiplerince fünyeyle imha edildi.

ŞÜPHELİ PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

İçişleri bakanlığı önünde bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

FÜNYEYLE İMHA EDİLDİ

Bomba imha ekipleri şüpheli pakedi fünye ile imha etti. Patlama sesi Ankaralılar arasında paniğe yol açtı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Hastaneler ve servis güzergahlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu arada İçişleri Bakanlığının patlamanın olduğu noktaya 400 metre uzaklıkta olması dikkat çekti.

VALİ OLAY YERİNDE

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Patlama sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar panik halinde kaçmaya başladı. Bazı vatandaşların telefonla yakınlarını aradığı görüldü. Olay yerine gelen ambulanslara yaralılar konuldu.

Kaynak: Hürriyet.

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