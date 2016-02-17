Perde Aralanıyor Ankara’yı Kana Bulayan Araç Ortaya Çıktı

Ankara Kızılayda Genelkurmay Başkanlığına 300 metre mesafede bombalı saldırı düzenlendi Saldırıda 28 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı. Saldırı sonrası yapılan ilk incelemede Doblo tipi hafif ticari araç olduğu değerlendirilen arabanın Wolkswagen Scirocco marka olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden saptandı.

BOMBALI ARAÇ İZMİRDEN KİRALANMIŞ

Kamera görüntülerini yavaşlatarak inceleyen uzmanlar, aracın plakasını da belirledi. Plaka üzerinde yapılan araştırmada, aracın İzmirden bir Rent A Car firmasından kiralandığı saptandı. Aracı kiralayan kişilerin kimlik bilgilerine de ulaşıldı. Bu bilgilerin, gerçek kişilere ait olup olmadığı da araştırılıyor.

Kaynak: Sözcü