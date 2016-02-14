PKK Vahşeti: Cesetleri Yaktılar

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarla bitme aşamasına gelen terör örgütü PKKnın öldürülen teröristlerin cesetlerini bir bodrumda topladığı ve "tanınmasınlar" diye de üzerlerine benzin dökerek yaktıkları belirlendi. Yakılan teröristler arasında PKKnın üst düzey temsilcileri ile Başbakan Ahmet Davutoğlunun geçtiğimiz günlerde "Sur ve Cizrede yabancı keskin nişancı tespit ettik" dediği yabancı savaşçıların da olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL VE ANKARADAN ÖZEL EKİP GÖNDERİLDİ

Yakılan cenazeler otopsi ve kimlik tespiti için Şanlıurfa, Malatya ve Silopiye götürüldü. Kimlik tespitini yapmak üzere İstanbul ve Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından özel ekipler gönderildi. Cesetlerin DNAsı tespit edilecek, tespit edilen DNAlar eldeki örneklerle karşılaştırılacak, bu sayade isim belirlenecek. Cenazelerin yandığı için DNA tespit işlemlerinin uzayacağı, bir haftayı bulacağı belirtiliyor.

Yine cenazeler arasında yabancı uyruklu savaşcıların olup olmadığının tespitinin ise kolay olmayacağı belirtiliyor. Yabancı uyruklu savaşçıların ailelerinden herhangi bir DNA örneği olmadığı için tespit işlemlerinin mümkün olmayacağı üzerinde duruluyor.

30 TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnakın Cizre İlçesinde devam eden operasyonda önceki gün 5 PKKlı teröristin yakalandığını ve yapılan aramalarda 7 ayrı binada daha önceden etkisiz hale getirildiği değerlendirilen toplam 30 PKKlı teröristin cesedinin ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Cizrede ilçenin tamamının kontrol altına alındığı belirtilerek operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 654 olduğu bildirildi. Aramalarda ayrıca 27 Kalaşnikof piyade tüfeği, 149 şarjörü ve 1.171 adet fişeği, bir Smith Wesson tüfek, üç tabanca, üç şarjörü ve yedi adet fişeği, yedi av tüfeği, 13 el bombası, altı telsiz, bir el yapımı patlayıcı düzeneği ve 33 hücum yeleğinin de ele geçirildiği belirtildi.

YENİ TAKTİK "TERÖRİST" KİMLİĞİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞMAK!

Örgütün bundan sonra gözünü yabancı ülkelere çevirdiği ve atacağı adımlar şu şekilde deşifre edildi:Terör örgütü yurt dışı yapılanması aracılığıyla yoğun propaganda çalışmaları yaparak alan kazanmaya ve "terörist" kimliğinden kurtulmaya çalışacak. Diğer yandan bölgedeki gelişmeler doğrultusunda örgütün meşru ve bölgede etkinliği olan bir güç olarak göstermeye, bölgedeki faaliyetlerini olduğundan fazla göstererek, kendisinin Türkiyede bir aktör olarak kabul edilmesini sağlamaya çalışılacak.

CİZRE, KOBANİ YAPILACAKTI

Cizrede güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen bir mektup, operasyonların örgütte nasıl paniğe neden olduğunu gözler önüne serdi. Mektupta Kobani için organize edilen "kalkışma"nın arkasında PKKnın olduğu açık bir dille ifade edildi. Kobani için düzenlenen yürüyüşler sayesinde, halkın arasına karışanlarla bölgeye silah, cephane ve takviye eleman gönderildiği itiraf edilen mektuba göre, Cizre için de aynı senaryo uygulanmaya çalışıldı. Bunun için "Büyük Botan yürüyüşü" yapılmak istendi ancak bölge halkı örgütün siyasi uzantılarınca yapılan çağrılara kulak asmadı. Öte yandan, operasyonlar devam ederken, çukur ve barikat eylemlerinin bölgedeki diğer illere de yayılması için talimat veren örgüt, çağrılarına yanıt alamadığı illeri ise "hain" ilan etti.



OPERASYONLARIN BİTTİĞİ İLÇEDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Cizredeki operasyonların sona ermesinin ardından ilçede detaylı arama çalışmaları başladı. Arama tarama çalışmalarının devam ettiği ilçede bir taraftan da hayatın en kısa sürede normale dönmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Yıkılan binalarda, hasar oluşan cadde ve sokaklarda hafriyat çalışmaları sürerken barikatlar da güvenlik güçlerinin kontrolü altında iş makinelerince kaldırılıyor.



KAÇARKEN EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Operasyonun tamamlanmasıyla terör örgütü üyelerinin ilçeye verdiği zarar da ortaya çıktı. Evleri, okulları ve camileri mevzi olarak kullanan teröristler, terk ederken bu yapıların birçoğunu ateşe verdi. (Kaynak: Yeni Şafak)