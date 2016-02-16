PKK’yı Eleştiren Altan Tan, Twitter’da TT Oldu

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, katıldığı televizyon programında partisini ve PKKyı eleştirdi. Yaşananlar sonrası Altan Tan Twitterda TT oldu.

"BİZİM SEÇMEN KİTLEMİZ FARKLI"

HDPnin Türk solunun temsil eden bir partiye dönüştüğünü, tabanın ise muhafazakar bir yapıda olduğuna dikkat çeken Tan, "Bugün geldiğimiz noktada eş başkanlardan yönetime, genel başkan yardımcılarına kadar oluşan tabloya baktığınız zaman eski BDP, HADEP geleneği artı Türk solunun yüzde 80-90′lık bir temsile geldiğini görüyoruz. Bizim seçmen kitlemiz ise daha farklı. Ana gövde daha muhafazakar Kürt kitlesi." şeklinde konuştu.

"PKK OYLAR KENDİSİNE VERİLMİŞ SANDI"

Tana göre, 7 Haziran seçim sonuçları yanlış değerlendirildi, en büyük yanlış ise terör örgütü PKKnın. Çünkü PKK, HDPye verilen oyu halkın kendisine desteği olarak yorumladı.

"Bana göre PKKnın bir hatalı değerlendirmesi de şu, HDPye verilen tüm oyları aynı zamanda kendisine verilmiş bir destek olarak gördü. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Bugün de yeni çıkan bu parti kimliğinde görüntü eski HADEP, BDP geleneği artı Türk solunun temsilinin vitrinin yüzde 80-90′ına oturmasıdır. Bunun hakkında doğru veya yanlış kararını seçmen verecek."

"HALKIN ÖNÜNDE ÇOK KÖTÜ ÖRNEKLER VAR"

Kürt halkının önünde Suriye ve Irak örnekleri bulunduğuna dikkat çeken HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, çözüm adresinin siyasetten geçtiğine vurgu yaptı.

"Kürt halkının yaşadığı 40 yıllık bir savaş dönemi var. Halk, Kürtlüğüne, kimliğine, inancına, dinine sahip çıkıyor. Ama halk bunları elde etmek için, bu haklarını elde etmek için savaşmayı, silahlı mücadeleyi istemiyor. Halkın önünde çok kötü bir Suriye ve Irak örneği var. Milyonlarca insanın evinden göç ettiği, perişan olduğu, hayatını kaybettiği örnekler bunlar. Politikanın devrede olmasını istiyor."

SOSYAL MEDYADA TREND TOPİC OLDU

Altan Tan canlı yayında söylediği bu bu sözler sonrası gündem oldu. Altan Tan, HDPliler ve PKK sempatizanları tarafından sosyal medyada linç edildi.