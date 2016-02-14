PYD’den Türkiye’ye: Müdahaleye Direneceğiz

Terör örgütü PKKnın Suriye uzantısı PYDnin Eşbaşkanı Salih Müslim, Türkiyenin YPGnin Miniğ Hava Üssüden çekilmesi yönündeki talebini reddettiklerini açıkladı. Reutersın haberine göre; Müslim, Suriyelilerin, Türkiyenin herhangi bir müdahalesine karşı direneceğini söyledi.

"TÜRKİYENİN SURİYENİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMA HAKKI YOK"

Müslim, Türkiyenin Suriyenin içişlerine karışma hakkı olmadığını belirterek, Türkiyenin top ateşine tuttuğu hava üssünün Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirilmeden önce El Kaide bağlantılı Nusra Cephesinin kontrolünde olduğunu ekledi.











