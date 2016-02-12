Rehine Kendini Kurtarınca Rehine Krizi Sona Erdi

Pendikte pompalı tüfekle girdiği bankada silahlı soygun yapan şahıs, polise yakalanmamak için sığındığı cami tuvaletindeki bir vatandaşı rehin aldı. Müzakereci polislerin ikna çabaları sırasında önce rehin alınan vatandaş kendi çabalarıyla kurtuldu, ardından polisin müdahalesiyle banka soyguncusu, gözaltına alındı. Gözaltı sırasında çıkan arbede de yaralanan soyguncu hastaneye kaldırıldı.



BANKADAN ÇIKARKEN POLİSLE KARŞILAŞTI

Fevzi Çakmak Mahallesi Cemal Gürsoy Caddesi Anibal Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elindeki pompalı tüfekle bankaya giren E.K. (23) isimli bir şahıs, silah tehdidiyle önce banka görevlisinin silahını aldı ardından vezneden 41 TL parayı alarak kaçmak istedi. Bu sırada kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi bankadan çıkarken yakalamak istedi. Beklemediği sırada karşısında polisi gören silahlı soyguncu, bankanın arka sokağında bulunan Ulu Caminin tuvaletine girerek burada bulunan bir vatandaşı rehin aldı.



REHİNE KENDİNİ KURTARDI



Elindeki silahla cami tuvaletinde bulunan B.M. adlı bir vatandaşı rehin alan şahıs ile polis arasında pazarlık başladı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre güvenliği alırken olay yerine müzakereci polisler gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Müzakereci polislerin 1,5 saat ikna çabaları sürerken şüpheli şahıs polisten alkol istedi. Bunun üzerine başlayan diyalog sırasında rehine alınan şahıs bu sırada bir fırsatını bulup soyguncunun elinden kaçmayı başardı. Bu sırada harekete geçen polis, silahlı şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi.





SOYGUN ZANLISI ARBEDE DE YARALANDI



Müdahale sırasında çıkan arbede sonucu silahlı şahıs E.K. başından aldığı darbeyle yaralandı. Yaralı şahıs olay yerindeki ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin elinden kurtulan vatandaş ise polis gözetiminde sakinleştirildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Olayın ardından şüphelinin banka şubesinden gasp ettiği paralar cami tuvaletine saçıldığı görüldü. Ele geçirilen paralar olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bankaya geri teslim edileceği öğrenildi.

TUVALETİN KAPISI ÜZERİNE KİLİTLENDİ



Görgü tanığı vatandaşlar, "Biz tam seçemedik ama baktık ki içeride bir şeyler oluyor. Bide bu sırada malzeme indiriyorduk, sonra polis geldi. Bu sırada şahısla karşı karşıya kaldık. Silah büyük ihtimal ceketinin içerisindeydi gözükmüyordu çünkü. Arkasından biri takip etmiş sanırım. Direk içerideki şahısları çıkardılar. Hırsız büyük ihtimalle. Kapıyı kilitliyorlar üzerine. Sonra iki el pompalı silah sesi geldi. Rehin alınan kişi tuvalette olan sıradan birisi yani" diye konuştular.



Öte yandan hastanede tedavi altına alınan şüphelinin yapılacak müdahalesinin ardından sorgu işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüleceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.