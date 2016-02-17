RTÜK, Ankara’daki Patlamayla İlgili Geçici Yayın Yasağı Getirdi

Ankarada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın İnönü Bulvarını Dikmen Caddesine bağlayan Merasim Sokakta, askeri lojman bölgesinde askeri servis araçlarının bulunduğu noktada meydana geldiği öğrenildi. Olay sırasında iki ayrı patlama sesi duyuldu. Ankara Valiliği, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilik patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği belirtildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Ankarada askeri servis konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili geçici yayın yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

RTÜKten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



"15 Şubat 2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7nci maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.



17 Şubat 2016 tarihinde Ankarada gerçekleşen patlama da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür."

GEÇİCİ YAYIN YASAĞININ KAPSAMI



Geçici yayın yasağının, olay yerini görecek şekilde canlı yayın yapılmasını, olayın oluş anı ve hemen sonrasına ilişkin görüntüler ve cenaze görüntülerinin verilmesini kapsadığı öğrenildi.