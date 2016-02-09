Rus Büyükelçi: Rus Pilotu Öldüren Elini Kolunu Sallayarak Dolaşıyor

Rusyanın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 24 Kasımda Türk jetleri tarafından düşürülen Rus Su-24 uçağının paraşütle atlayan pilotu Oleg Peşkovu vuran grupta olduğunu söyleyen Alparslan Çelikin Türkiyede elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını öne sürdü.

"ANKARA BU MHPLİYİ TUTMAKTA HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

Rossiya 24 kanalına konuşan Rusyanın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov,"Adam televizyon kanallarına çıkıyor, gazetelere demeçler veriyor ve elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaşıyor. Ama Ankara bu MHPliyi tutuklamak için hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Karlov ayrıca, Çelikin tutuklanması için Moskovanın Ankaraya defalarca çağrı yaptığını belirtti.

IRAK TÜRKMENLERİYLE BİRLİKTE SAVAŞTI

MHP Keban eski Belediye Başkanı Ramazan Çelikin oğlu Alparslan Çelik, 2014 ilkbaharında sınırdan önce Iraka giderek Türkmenlerle birlikte IŞİDe karşı savaşmıştı.

BAYIRBUCAKTA KOMUTAN RÜTBESİNE KADAR TERFİ ETTİ

Çelik buradan da 2015 yılı başlarında Suriyeye geçerek Bayırbucak Türkmenleri saflarına katılmış ve 2. Sahil Tümen Komutanlığı birliklerine katılarak komutan rütbesine kadar terfi etmişti.