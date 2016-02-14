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Rusya Başbakanı Medvedev: Kara Harekatı, Uzun Süreli Savaş Demek

RUSYA BAŞBAKANI MEDVEDEV: KARA HAREKATI, UZUN SÜRELİ SAVAŞ DEMEK - Rusya Başbakanı, “Kerry’nin açıklamalarını okudum. Diğer koalisyon ortaklarımızla kara harekatı başlatmaya hazırız demiş. Uzun süreli savaş istiyorsa kara harekatı da başlatabilir.“ dedi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 14:32
Rusya Başbakanı Medvedev: Kara Harekatı, Uzun Süreli Savaş Demek

Rusya Başbakanı Dmitriy MedvedevSuriye krizine ilişkin Euronews kanalına açıklama yaptı. Medvedev, "Kerrynin açıklamalarını okudum. Diğer koalisyon ortaklarımızla kara harekatı başlatmaya hazırız demiş. Eğer uzun süreli savaş istiyor ise kara harekatı da başlatabilir, her şey de" dedi.

"UZUN SÜRELİ SAVAŞ İSTİYORSA KARA HAREKATI DA BAŞLATABİLİR"

Suriye krizine ilişkin Euronews kanalına açıklama yapan Medvedev, ABD öncülüğünde DAEŞe karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin, Suriyede kara harekatı başlatma fikrinin uzun süreli savaş anlamına geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerrynin, Suriyede kara operasyonu başlatma ihtimaline ilişkin açıklamasına atıfta bulunan Medvedev, şöyle konuştu:

"Kerrynin açıklamalarını okudum. Diğer koalisyon ortaklarımızla kara harekatı başlatmaya hazırız demiş. Eğer uzun süreli savaş istiyor ise kara harekatı da başlatabilir, her şey de. Ancak kimseyi korkutmaya gerek yok. Dışişleri Bakanı Lavrov ile hangi şekilde görüşme yapmışlar ise o şekilde anlaşmaya gitmek gerekli. Yoksa, her şey senaryoya uygun gitmezse diğer Arap ülkeleriyle birlikte kara harekatı düzenleriz demek gerekmez.

"KİMSE YENİ BİR SAVAŞ İSTEMİYOR"

Ben bir daha tekrarlıyorum, kimse yeni bir savaş istemiyor. Ancak kara harekatı, uzun süreli savaş demek. Bunu anlamak gerekir."


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