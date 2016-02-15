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Rusya: Türkiye’nin Atışlarını Terörizme Destek Olarak Algılıyoruz

RUSYA: TÜRKİYE’NİN ATIŞLARINI TERÖRİZME DESTEK OLARAK ALGILIYORUZ - Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, “Türkiye’nin Suriye topraklarını vurmasını terörizmi destek olarak algılıyoruz“ dedi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 12:47
Rusya: Türkiye’nin Atışlarını Terörizme Destek Olarak Algılıyoruz

Rusya Dışişleri BakanlığıMoskovanın Türkiyenin Suriye topraklarını vurmasını terörizmi destek ve BM Güvenlik Konseyi kurallarını ihlal olarak algıladığını bildirdi.

"TÜRKİYENİN AGRESİF TAVRINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Moskova, Türk hükümetinin komşu devlete karşı agresif tavırları yüzünden ciddi anlamda endişe duyuyor. Bunda uluslararası desteği ve Türkiyenin ViyanaNew York ve Münihte Uluslararası Suriye Destek Grubu üyesi olarak yükümlülüklerini ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili maddelerini ihlal ettiğini görüyoruz."

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