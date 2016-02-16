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Rusya’dan Suriye’de Flaş Hamle Casus Uçak Getirdiler

RUSYA’DAN SURİYE’DE FLAŞ HAMLE CASUS UÇAK GETİRDİLER - Rusya, Suriye’deki Hmeimim Havaüssü’ne son model TU-214R casus uçağı konuşlandırdı. Rusya, bu hamleyle Suriye hava sahasında elini oldukça güçlendirdi. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 06:50
Rusya’dan Suriye’de Flaş Hamle Casus Uçak Getirdiler

Rusyanın Suriyenin Lazkiye şehrindeki Hmeimim Havaüssüne son model TU-214R casus uçağı konuşlandırdığı bildirildi. Batılı askeri kaynakların bu hamleye ilişkin yorumu şöyle: " Rusya Suriye hava sahasını tamamen kontrol altına aldı."

İRAN ÜZERİNDEN GELDİ

The Aviationist havacılık sitesinin bildirdiğine göre; Rus casus uçağı önceki gün Rusyanın Tataristan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Kazandan havalanarak sırasıyla Hazar Deniziİran ve Irak toprakları üzerinden geçerek Suriyeye ulaştı.

Rusyada envantere kayıtlı bu türde sadece iki uçak bulunuyor. Birincisi 2009 yılında Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti. İkincisi ise RF-64514 kuyruk numarasıyla dün Suriyeye gönderilmiş oldu.

ALMANYA ŞİKÂYET ETMİŞTİ

Sovyet döneminden kalan IL-20 casus uçaklarının yerine alınan TU-214R, awacs benzeri erken uyarı radar sistemlerinin yanı sıra yüksek çözünürlükte optik gözlem yapılabilmesine olanak sağlayan aygıtlarla donatılmış durumda.

Rusyanın Suriyeye son model casus uçağı konuşlandırmasından bir gün önce Batılı ülkelerin oluşturduğu ittifakın üyesi Almanya, şikâyette bulunarak, Suriye üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştiren Tornado uçaklarının Ruslara ait SU-35 avcı uçakları tarafından takibe alındığını duyurmuştu. Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla "Böylece Ruslar Suriye üzerinde tüm hava sahasının kendilerinden sorulduğunu ima ediyor" demişti.

HASTANEYİ BİZ VURMADIK

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin basın danışmanı Dmitriy PeskovSuriyenin kuzeyindeki Azez kasabasında önceki gün bombalanan hastaneyle Rus Hava Kuvvetlerinin hiçbir ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Peskov, Suriyeli yetkililerin resmi açıklamalarını yineleyerek, Halep ve Azezdeki sivil hedeflerin ABD bombardıman uçakları tarafından vurulduğunu öne sürdü.

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