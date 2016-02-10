’Selam Tevhid’ Soruşturmasında 26 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Selam Tevhid Kumpası soruşturmasında vali ve emniyet müdürlerine gözaltı Selam Tevhid kumpası soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Selam Tevhidde kumpas" soruşturması kapsamında, aralarında üst düzey emniyet görevlilerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pekin de arasında bulunduğu 10u gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor.

1 NUMARA GÜLEN, 2 NUMARA EMRE USLU

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen " Kudüs Ordusu Terör Örgütü adlı soruşturmada, usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54ü tutuklu 122 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülenin yer aldığı iddianamede iki numaralı şüpheli ise Emre Uslu olarak yer aldı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU İDDİANAMEDE MÜŞTEKİ

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, gazeteciler ve kamu görevlilerin de bulunduğu 968 kişi müşteki sıfatıyla iddianamede yer almıştı.