Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

’Selam Tevhid’ Soruşturmasında 26 Kişi İçin Gözaltı Kararı

’SELAM TEVHİD’ SORUŞTURMASINDA 26 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI - “Selam Tevhid’de kumpas“ soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında üst düzey emniyet görevlilerinin de bulunduğu 26 kişiden 10’u gözaltına alındı. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 10:48
’Selam Tevhid’ Soruşturmasında 26 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Selam Tevhid Kumpası soruşturmasında vali ve emniyet müdürlerine gözaltı Selam Tevhid kumpası soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Selam Tevhidde kumpas" soruşturması kapsamında, aralarında üst düzey emniyet görevlilerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pekin de arasında bulunduğu 10u gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor.

1 NUMARA GÜLEN, 2 NUMARA EMRE USLU

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen " Kudüs Ordusu Terör Örgütü adlı soruşturmada, usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54ü tutuklu 122 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülenin yer aldığı iddianamede iki numaralı şüpheli ise Emre Uslu olarak yer aldı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU İDDİANAMEDE MÜŞTEKİ

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, gazeteciler ve kamu görevlilerin de bulunduğu 968 kişi müşteki sıfatıyla iddianamede yer almıştı.

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Selam Tevhid Soruşturmasında Gözaltı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv