Siirt’te İki Katlı Ev Çöktü: 3 Ölü, 2 Yaralı

Siirtte iki katlı evin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraktepe köyünde 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Vatandaşların durumu bildirdiği jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Köye ulaşan AFAD ekipleri, enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardı, 2 kişiyi de yaralı kurtardı. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. AFAD Şube Müdürü Cahit Akkoyun, köydeki evin sabah saatlerinde çöktüğüne yönelik bilgi geldiğini, bunun üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Çalışmayla enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 2 kişinin de yaralı kurtarıldığını anlatan Akkoyun, evdeki 5 kişinin ise yara almadan kurtulduğunu kaydetti.