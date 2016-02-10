Sur’daki Terör Saldırısı: 1 Şehit

Genelkurmay Başkanlığından Diyarbakır
ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü PKKya yönelik devam eden operasyonlar sırasında bir askerin şehit düştüğü bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "10 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır
ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, gün içerisinde çıkan çatışmalarda bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."
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