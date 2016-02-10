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Sur’daki Terör Saldırısı: 1 Şehit

SUR’DAKİ TERÖR SALDIRISI: 1 ŞEHİT - Genelkurmay Başkanlığı’ndan Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar sırasında bir askerin şehit düştüğü bildirildi. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 11:58
Sur’daki Terör Saldırısı: 1 Şehit
Genelkurmay Başkanlığından Diyarbakırın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü PKKya yönelik devam eden operasyonlar sırasında bir askerin şehit düştüğü bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "10 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, gün içerisinde çıkan çatışmalarda bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."
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