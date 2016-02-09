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Suriye Sınırında Çatışma: 1 Şehit, 3 Yaralı

SURİYE SINIRINDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 3 YARALI - Şırnak İdil’de, Suriye sınırından Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir er şehit olurken, 1’i yüzbaşı, 2’si uzman çavuş yaralandı. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

09 Şubat 2016 Salı 17:09
Suriye Sınırında Çatışma: 1 Şehit, 3 Yaralı

Şırnakın İdil İlçesinde, Suriye sınırından Türkiyeye sızmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik PKKlı grup ile bunları farkeden karakolda görevli askerler arasında çıkan çatışmada, bir er şehit olurken, 1i yüzbaşı, 2si uzman çavuş olmak üzere toplam 3 asker de yaralandı.

AKŞAM SAATLERİNDE SIZMAYA ÇALIŞTILAR

İdildeki, Köyceğit Hudut Taburu Komutanlığına bağlı Suriye sınırındaki Yüzsüren Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, akşam saat 21.30 sıralarında bir grup PKKlı sızmaya çalıştı. Karakolda nöbet tutan askerlerin teröristleri farketmesi üzerine güvenlik güçleri ile PKKlılar arasında çatışma çıktı.

1 ER ŞEHİT OLDU

Çatışmada ilk açılan ateşle birlikte 1 yüzbaşı, 2 uzman çavuş ve 1 er olmak üzere 4 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bu arada, Suriye sınırındaki Yüzsüren Hudut Karakolunda halen çatışmaların zaman zaman devam ettiği öğrenildi.


Anahtar Kelimeler: Rakibine

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