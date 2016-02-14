Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Esad’ın İşi Bitti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Rusyanın hava saldırıları eşliğinde ilerleyen Beşşar Esadın Suriyedeki geleceği için "Bence zayıf ve işi bitti" şeklinde konuştu.

Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Cübeyr, Esadın Suriyede artık bir geleceği olmadığını söyleyerek, "Belki üç ay, belki 6 ay hatta 3 yıl sürer ama Esad artık Suriyede herhangi bir sorumluluğa sahip olamaz" dedi.

"RUSYA DA ESADI KURTARAMAYACAK"

Cübeyr, "Esad daha önce İranı yardıma çağırdı, Pakistan ve Iraktan Şii milisleri, Hizbullahı çağırdı ama beyhude. Şimdi Rusları çağırdılar, ama onlar da Esadı kurtaramayacaklar" diyerek, Suriye halkının Esadı devirme kararlılığının Rus hava saldırıları ve ülkedeki kıyıma rağmen kırılmadığını kaydetti.

"BİZ SAVAŞA HAZIRIZ"

Suudi Bakan, "Eğer koalisyon IŞİDle savaşmak için Suriyeye özel kuvvet gönderme kararı alırsa Suudi Arabistan buna katılmak için hazır" ifadelerini kullandı.

ABD: ESAD KANDIRILMIŞ

Rusya, İran ve Hizbullahın desteğiyle Suriyede direnişi kırmaya çalışan rejim lideri Beşşar Esadın tüm ülkeyi geri alma sözlerine ABDden de sert tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Fransız haber ajansı AFPye konuşan Esadın kandırılmış olduğunu belirterek, "Esad, Suriyede sorunun askeri yolla çözüleceğini düşünüyorsa, gerçekleri görmüyor. Suriye rejimi savaşmayı sürdürürse, daha çok kan akar, daha çok sıkıntı ortaya çıkar. Karşı tarafların daha da sert pozisyonlar almasına yol açar" şeklinde konuştu. Esad, AFPye verdiği demeçte, "Tüm ülkeyi geri almaya kararlı olduğu, ordusunun bunu tereddütsüz deneyeceği, ancak bölgesel aktörlerin işin içinde olması nedeniyle bunun zaman alacağı ve ağır bir bedeli olacağı" iddiasında bulunmuştu.

ABDNİN ESKİ ŞAM BÜYÜKELÇİSİ: SURİYE PARÇALANABİLİR

ABDnin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Uluslararası Suriye Destek Grubunun Münih toplantısından çıkan şiddetin durdurulması ve kuşatmaların sonlandırılmasını içeren anlaşmanın uygulanabilirliğinin "çok zor" olduğunu ve arzu edilen sonucu veremeyebileceğini söyledi. Ford, "Çünkü Esad teröristlerle savaşmayı durdurmayacağını söylüyor. Ruslar, Halepi bombalamayı sürdüreceklerini ifade ediyorlar ve Halepteki tüm savaşçıların terörist olduğunu belirtiyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Suriyenin gitgide daha da parçalanacağını belirten Ford, "Kuzeydoğuda Kürt bölgesi, güneydoğuda IŞİDin kontrolünde bir alan, batıda hükümetin bölgesi ve muhaliflerin kontrol edeceği bazı kesimler olacak" dedi.