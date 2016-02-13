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Suudi Arabistan’ın Jetleri İncirlik Hava Üstünde

SUUDİ ARABİSTAN’IN JETLERİ İNCİRLİK HAVA ÜSTÜNDE - Suudi Arabistan Savunma Bakanı Danışmanı Ahmet Asiri, IŞİD’e karşı mücadele kapsamında Adana’daki İncirlik Üssü’ne gönderileceği açıklanan jetlerin üsse vardığını söyledi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

13 Şubat 2016 Cumartesi 16:32
Suudi Arabistan’ın Jetleri İncirlik Hava Üstünde

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Danışmanı Ahmet Asiri, Al Jazeeraye yaptığı açıklamada, IŞİDe karşı mücadele kapsamında Adanadaki İncirlik üssüne gönderileceği açıklanan jetlerin üsse vardığını söyledi.

GEREKİRSE ASKERDE GELEBİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistanın uçak göndereceğini söylemiş ancak sayı belirtmemişti: " Suudi Arabistan şimdi Türkiyeye uçak da gönderiyor, İncirlike. Geldiler, keşif çalışması da yaptılar üslerde. Şu an kaç uçak gelecek, sayısı belli değil. Gerekirse asker de gönderebilirim dedi. Bu Suudi Arabistanın Suriyedeki terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi."

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