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Times’tan YPG’ye Top Ateşi Yorumu: Cehennemin Kapıları

TİMES’TAN YPG’YE TOP ATEŞİ YORUMU: CEHENNEMİN KAPILARI - Times, top ateşleriyle ilgili yazısında “Türkiye ve Suudi Arabistan, karmaşık ve kanlı Suriye savaşına dahil oluyor. Tüm tarafların IŞİD’i yenmeye odaklanması zamanı“ dedi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 01:39
Times’tan YPG’ye Top Ateşi Yorumu: Cehennemin Kapıları

TSKnın önceki gün Suriyedeki PKK/PYD hedeflerine yönelik başlattığı operasyon yabancı basında da geniş yer alıyor. Times gazetesi, "Cehennemin Kapıları" başlığını taşıyan başyazısında " Türkiye ve Suudi Arabistan, karmaşık ve kanlı Suriye savaşına dâhil oluyor. Tüm tarafların IŞİDi yenmeye odaklanması zamanı" diyor.

Yazıda, "Geçici çatışmasızlık anlaşmasının mürekkebi kurumadan Suriyeye savaş geri döndü. Türkiye 2 gündür sınırdan Kürt birliklerini bombalıyor" deniyor.

"DOĞU-BATI HESAPLAŞMASI YAKLAŞIYOR GİBİ"

İncirlik hava üssüne Suudi Arabistanın savaş uçakları gönderdiğini de hatırlatan yazı, "Rusya, dünya savaşı uyarısında bulunuyor. Bir Doğu-Batı hesaplaşması yaklaşıyor gibi görünüyor. Tüm taraflara savaşın ana amacının IŞİDi yenmek olduğunu ve Suriyenin parçalanmaması gerektiğini hatırlatma zamanı. Türkiye içinse Kürt sorununu güç kullanarak çözmenin zamanı değil" diyor.

"IŞİDE ODAKLANILMALI"

Türkiye bir NATO üyesi olduğunu ve IŞİDle mücadelenin hayati önemdeki unsurlarından biri olduğunu unutmamalı" denen yazıda, "Ankara, Rusyanın desteğindeki Suriyeli Kürtlerin Türkiye sınırında kendi mini devletlerini kurmak için karışıklığı fırsat bilmesini engellemekte kararlı" yorumunu yapıyor."

Yazı şöyle devam ediyor:

"Ancak Suriyenin geleceği konusunda kaygılandığını iddia eden tüm güçlerin ana kaygısı Halepin savunulması olmalı. Zira Halepin, Rusyanın hava, İran ve Hizbullahın da asker desteğini alan Esada bağlı güçler tarafından kuşatılıp, açlığa mahkûm edilmesi ve istilaya uğraması tehlikesi var."

"TÜRKİYE VE RUSYA KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"

Türkiye bu tehdidin farkında olduğu için topraklarından silahlı 350 isyancının cepheye gitmesine izin verdi. Bu güçler, IŞİD, El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ya da Batı tarafından desteklenen ılımlı muhalif gruplar arasında ayrım gözetmeyen Rus uçaklarına hedef olacaklar."

"KÜRTLER SALDIRABİLİR"

Türkiye ve Rusya şimdi çatışma yolunda. Kılıçlar, Kasımda Rus uçağının düşmesiyle çekilmişti. Rusya Suriyenin kuzeyine yabancı askerlerin girmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söylüyor. Türkiyenin sınırlarındaki kavga yakında Suriyeli Kürtlerin kışkırtıcı bir saldırıda bulunmasına neden olabilir. Türkiye de NATOyu yardıma çağırabilir. Bu durumda Rusya ve NATOyla karşı karşıya gelir."

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