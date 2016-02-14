Top Atışından Sonra Şam’dan İlk Açıklama

Şam yönetiminden YPG güçlerinin bulunduğu bölgeye, Türkiyeden top atışı yapılmasına tepki geldi. Reutersın Suriye resmi haber ajansı SANAdan aktardığı habere göre, açıklamada, olay için, Türkiyenin terör örgütlerine doğrudan desteği denildi.

BMYE MEKTUP GÖNDERDİLER

Birleşmiş Milletlere gönderilen mektupta Suriye hükümetinin, Başbakan Ahmet Davutoğlunun dün yaptığı açıklamaların açıkça Suriyenin içişlerine karışmak olduğu belirtildi ve açıklamalar kınandı.







