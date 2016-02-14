Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Top Atışından Sonra Şam’dan İlk Açıklama

TOP ATIŞINDAN SONRA ŞAM’DAN İLK AÇIKLAMA - Şam, YPG güçlerinin bulunduğu bölgeye, Türkiye’den top atışı yapılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, olay için, ’Türkiye’nin terör örgütlerine doğrudan desteği’ denildi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 06:38
Top Atışından Sonra Şam’dan İlk Açıklama

Şam yönetiminden YPG güçlerinin bulunduğu bölgeye, Türkiyeden top atışı yapılmasına tepki geldi. Reutersın Suriye resmi haber ajansı SANAdan aktardığı habere göre, açıklamada, olay için,  Türkiyenin terör örgütlerine doğrudan desteği denildi.

BMYE MEKTUP GÖNDERDİLER

Birleşmiş Milletlere gönderilen mektupta Suriye hükümetinin, Başbakan Ahmet Davutoğlunun dün yaptığı açıklamaların açıkça Suriyenin içişlerine karışmak olduğu belirtildi ve açıklamalar kınandı.




Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Başörtülü Atışından Şamdan

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv