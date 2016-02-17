Tsk: Sur’da Yaralanan Bir Asker Saat 12.05’te Şehit Oldu

Genelkurmay Başkanlığı, 17 Şubatta Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında teröristlerce yapılan silahlı saldırıda yaralanan bir askerin saat 12.05te şehit olduğunu bildirdi.
TSK’nın internet sitesinden şu açıklama yapıldı: “17 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır
ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 12.05te şehit olmuştur. Söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.”
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