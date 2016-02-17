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TSK’dan İlk Patlama Mesajı: Saldırı Trafik Işıklarında Gerçekleşti

TSK’DAN İLK PATLAMA MESAJI: SALDIRI TRAFİK IŞIKLARINDA GERÇEKLEŞTİ - Genelkurmay Başkanlığı, bombalı saldırının kırmızı ışıkta bekleyen servis araçlarına yapıldığını açıkladı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 12:19
TSK’dan İlk Patlama Mesajı: Saldırı Trafik Işıklarında Gerçekleşti

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Kızılayda gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, saldırının servis araçlarının trafik ışıklarında beklediği sırada gerçekleştirildiği bildirildi.

"TRAFİK IŞIKLARINDA TERÖR SALDIRISI"

İşte Genelkurmay Başkanlığından yapılan o açıklama:

"17 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 18:31de Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına, İnönü Bulvarı üzerinde bulunan kavşaktaki trafik ışıklarında bekledikleri esnada bir terör saldırısı düzenlenmiştir.

Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımız ile vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Anahtar Kelimeler: Fünyeyle Işıklarında

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