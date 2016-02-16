Türk Yetkiliden ’Kara Harekatı’ Açıklaması: Anlaşma Olursa Gireriz

Suriyedeki gelişmelerle ilgili Reutersa konuşan bir Türk yetkili, "Suriyedeki savaşı kara harekatı olmadan durdurmak imkansız hale geldi" dedi.

"ANLAŞMA OLURSA TÜRKİYE KARA HAREKATINA KATILIR"

İsmi belirtilmeyen Türk yetkili, ajansa şu açıklamalarda bulundu:

"Suriyedeki savaşı kara harekatı olmadan durdurmak imkansız hale geldi, ABD ve Batı ülkeleri de bu harekatta yer almalı. Müttefikler arasında anlaşma olursa Türkiye kara harekatına katılır, tek başına kara harekatına girişmez.

"ARABİSTANDAN 4 JET TÜRKİYEYE GELİYOR"

Bu ay sonuna kadar Suudi Arabistandan dört jet İncirlik Üssüne gelecek. Rusyadan beklediğimiz, bombardımanı durdurması yoksa Münih anlaşması işe yaramayacak.

Sırbistanın başkenti Belgradda Aralık ayında Dışişleri Bakanları nezdinde yapılan görüşmeden bu yana Rus yetkililerle hiçbir diplomatik temas gerçekleşmedi.

"YPGNİN HEDEFİ SURİYEDE TOPRAK ELDE ETMEKTİR"

YPGnin asıl hedefi Suriyede toprak elde etmektir. YPG militanlarının Suriye tarafından ateş açması sonrasında Türkiye, angajman kuralları dahilinde top ateşiyle karşılık verdi.

"İSRAİL ANLAŞMASINDA SONA GELİNDİ"

Türkiye İsraille tüm konular üzerinde anlaşmaya varmak üzere."

ÇAVUŞOĞLU SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Münih Konferansından dönerken yaptığı açıklamada, "DAEŞ ile mücadele konusunda Türkiye ve Suudi Arabistan başından beri kara operasyonundan yana. Tüm koalisyon toplantılarında biz, DAEŞ ile mücadele edeceksek kapsamlı, sonuç odaklı strateji olması lazım diyoruz. Kara operasyonu da olması lazım. Böyle bir strateji olursa Türkiye ve Suudi Arabistan biz, hepimiz kara operasyonuna girebiliriz dedik" ifadesini kullanmıştı.