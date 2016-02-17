Türkan Sarıkaya’nın Vahşice Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Adanada platonik aşığı tarafından darp edilmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Türkan Sarıkayanın önce iple boğulduğu, daha sonra sert bir cisimle kafasına defalarca vurulduğu ve hastaneye 7-8 saat sonra götürüldüğü ortaya çıktı.

DARP EDİP TEYZESİNİN EVİNE ATTILAR

Bir mobilya şirketinde yönetici asistanlığı yapan Türkan Sarıkaya (25), geçtiğimiz hafta darp edilmiş halde teyzesinin evine bırakılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerde ise beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. Sarıkayayı Cumhuriyet mahallesindeki iş yerinde darp ettiği ileri sürülen sondaj şirketi sahibi Bünyamin F. ve ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi U.F. ile arkadaşı A.C.D, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir haftadır makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Türkan Sarıkaya, 15 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde hayatını kaybetmiş ve dün Buruk Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verilmişti.



İPLE BOĞULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Platonik aşığı tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türkan Sarıkayanın ön otopsi tamamlandı. Ön otopsi sonuçlarında genç kızın vahşice öldürüldüğü ortaya çıkarken, zanlının genç kızı önce iple boğduğu daha sonra ise kafasına defalarca sert bir cisimle vurduğu bu nedenle genç kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yapılan otopside genç kızını alkol ve uyuşturucu almadığı ve tecavüze uğramadığı da tespit edildi.



TEHDİT EDEREK YANINA ÇAĞIRDI

Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının genç kızı, yakınlarını ve sözlüsünü öldürmekle tehdit ederek konuşmaya ikna ettiği daha sonra da alıkoyduğu öğrenildi. Zanlının genç kızı vahşice öldürerek saatlerce kimseye haber vermeden başında beklediği ortaya çıktı.

OLAY

Yaklaşık 1 hafta önce yaşanan olayda teyzesinin kızı Türkan Sarıkayayı arayan Seren Gün, ortak arkadaşları olan Bünyamin F. (28) ile birlikte olduğunu söyleyen kuzeninin sesinde bir tedirginlik sezdi. Seren Gün, bunun üzerine bir saat sonra kuzeni Sarıkayayı tekrar aradı. Ancak bu sefer telefonu kuzeni Sarıkaya yerine Bünyamin F. açtı. Türkan Sarıkayanın yanında olduğunu ve uyuduğunu söyleyen Bünyamin F., Seren Günün ısrarla kuzeni ile konuşmak istediğini belirtmesi üzerine telefonu kapattı. Seren Gün, bunun üzerine Bünyamin F.nin kardeşi Utku F.ye ulaşarak kuzeninin hayatından endişe ettiğini söyledi. Bünyamin F. ise genç kıza işkence yaptıktan yaklaşık 8 saat sonra yakınlarıyla kuzenine gönderdi. Sarıkayayı gören Gün, hemen hastaneye götürdü. Hastanede genç kızın darpa bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Bir hafta yoğun bakımda kalan genç kız hayatını kaybetti. Yapılan otopside genç kızını alkol ve uyuşturucu almadığı ve tecavüze uğramadığı da belirlendi. Olayın ardından yakalanan Bünyamin F. ve ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi U.F. ile arkadaşı A.C.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.









