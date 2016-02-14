Türkiye, YPG Mevzilerini Bir Kez Daha Vurdu: 2 YPG’li Öldü

İngiliz Reuters haber ajansı, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütüne dayandırarak, Türkiyenin Suriyenin kuzeyinde Kürt güçleri tarafından kontrol edilen bölgeye bir kez daha top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. İzleme Örgütü, topçu atışı sonucu iki militanın öldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri obüslerle dün Halepin kuzeyindeki Azez çevresinde ilerleyen, terör örgütü PKKnın Suriyedeki uzantısı PYDnin silahlı gücü YPGnin mevzilerine ve rejim güçlerine top atışları yapmıştı.

Dün TSKnın ilk hedefi rejim güçleri olmuştu. Saat 14.55 sıralarında Hatayın Çalıboğazı karakolu bölgesine Suriye tarafındaki rejim unsurlarınca havan atışı yapılmış, bunun üzerinde sınırda konuşlu 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri rejim güçlerine karşılık vermişti.

İkinci olay ise YPGnin kritik öneme sahip Miniğ Hava Üssünü ele geçirmesinden sonra ilerlediği Azezin güneybatısında gerçekleşti.

ANGAJMAN KURALLARI KAPSAMINDA YPG MEVZİLERİ VURULDU

Maranas bölgesindeki YPG unsurları, Akçabağlar ( Kilis) üs bölgesine ateş açtı. Bunun üzerine angajman kuralları kapsamında YPG mevzileri vuruldu.

Suriye tarafından hem rejim, hem de YPG güçlerince açılan ateş sonucu ölen veya yaralanan olmamıştı.

MİNİĞ HAVA ÜSSÜ DE VURULDU

Kiliste sınır hattında konuşlu obüs topları, Türkiye sınırına 13 kilometre uzaklıktaki, çarşamba günü YPGnin ele geçirdiği Miniğ Hava Üssünün bulunduğu bölgeye de atış yaptı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü, Türk topçularının Miniğ hava üssünü vurduğunu açıkladı. YPG kaynakları da bu haberi doğruladı.

Hürriyete konuşan bir yetkili de "Miniğ Hava Üssü civarındaki YPG hedeflerini Türk topçu birliğinin bombaladığı doğru" dedi.









