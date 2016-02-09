Türkiye’den ABD’ye ’PYD’ Tepkisi: Ortağınız Biz Miyiz Terör Örgütü mü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABDnin "PYDyi terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamasına cevap vererek "Dost ve müttefik ülkelerin terör örgütü konusunda bir karar vermesi gerektiğini" belirterek, "DAEŞ ile mücadelede ve Suriyede ortak ülkeler olarak biz miyiz yoksa oradaki terör örgütleri mi?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristanın başkenti Budapeştede mevkidaşı Peter Szijjarto ile yaptığı ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞ OLUR MU?"

Bakan Çavuşoğlu, ABDnin PYDyi terör örgütü olarak kabul etmemesine ilişkin soru üzerine, bu yöntemle terörle mücadele edilemeyeceğini vurguladı. DAEŞin Türkiyeye göre de Amerikaya göre de Avrupa Birliğine göre de terör örgütü olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi DAEŞ kötü çünkü radikal ama PYD, PKK daha iyi çünkü Marksist, Leninist. Yani onlara göre seküler. Böyle bir anlayış olur mu? O da terör örgütü, bu da terör örgütü. Birisi daha iyi diyemezsiniz. Avrupada bazı sol partiler PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı için onu terör örgütü listesinden çıkarmaya çalışıyor. Böyle terörle mücadele olur mu? Bana dokunmayan terör örgütü bin yaşasın anlayışı var. PYDnin şimdi bana zararı yok, o iyidir, işbirliği yapabiliriz onunla. Ama yarın o yılan gelir sizi de sokar. Terör örgütüne destek veren birçok ülke o terör örgütleri tarafından vurulmuştur.

"ABDNİN ARTIK BİR KARAR VERMESİ LAZIM"

ABDnin bir karar vermesi lazım, ortak olarak bizi mi seçiyor, terör örgütlerini mi seçiyor. Biz Amerikalılara, dostlarımıza Bidena da çok açık bir şekilde PKK ile PYDnin nasıl iç içe olduğunu verdik belgeleriyle. Kerryye defalarca bunu anlattım. Tepkimizi, McGurk orada Polat Can diye Kandilden gelen PKK teröristle bir araya geldiği zaman da söyledik. PYDnin içinde PKKlıların nasıl yer aldığını, yönetimde nasıl olduğunu resimleriyle, isimleriyle verdik. Şimdi siz bir tane terör örgütünü terör listesine alıyorsunuz, onunla beraber olan ve başka bir yapılanma içinde olan terör örgütünü terör örgütü olarak görmüyorsunuz. Buna en hafif tabirle saflık mı diyelim, başka ne diyelim ama bu kabul edilemez."

PYDyi bölgedeki tüm ülkeler terör örgütü olarak görürken bazı ülkelerin terör örgütü olarak görmüyoruz demesinin akılcı bir yaklaşım olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "O yüzden dost ve müttefiklerimizin de bir karar vermesi lazım. DAEŞ ile mücadelede ve Suriyede ortak ülkeler olarak biz miyiz yoksa oradaki terör örgütleri mi" diye konuştu.