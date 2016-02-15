Türkiye’nin YPG’yi Vurmasının 3 Nedeni

Türkiyenin Suriyede Azezin güneyini fırtına obüsleriyle bombalaması, dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

Durumla ilgili değişik yorumlar yapılıyor. Türkiye de ABD ve AB ülkelerini bilgilendiriyor. Ankarada devletin zirvesine dağıtılan raporlarda yer alan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Bidena, Alman Şansölyesi Angela Merkele verilen bilgilere göre Fırtına obüslerinin taarruzunun 3 gerekçesi şöyle:

1- PYD ve Esad güçleri, Azeze doğru ilerleyerek Türkiyeye doğru yeni bir göç dalgası yaratmak istiyor. Çünkü Azez ile Kilis arasındaki 8 kilometrelik bölgede 10 mülteci kampı var ve Azez PYDnin ya da Esadın eline geçerse bu kamplarda kalan insanlar Türkiyeye akın edecek. O nedenle Azezin muhaliflerde kalması hayati önem taşıyor.

2- Operasyon IŞİDle mücadele kapsamında değil. Çünkü PYDnin saldırdığı bölgelerde IŞİD yok. PYD, IŞİD ile savaşan ve doğuya doğru ilerlemesi istenen muhalif güçlere saldırıyor. Miniğ Havaalanı, PYDden önce muhaliflerin elindeydi.

3- PYD toprak alma amacını da güdüyor. Daha önce Tel Abyadda yapılanın Azez etrafında yapılması hedefleniyor. Tel Abyad PYDnin kontrolüne geçtiğinde 24 bin kişi Türkiyeye göç etmişti. 4 bin Kürt döndü ama 20 bin Arap Türkiyede kaldı. Bu da Tel Abyadın demografik (nüfus) yapısını değiştirdi.

Türkiyenin Kürtleri bombaladığına karşı iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, Kobani örneği verildi. Son bir haftada Kobaniye 40 TIR sağlık ve inşaat malzemesinin geçtiği anlatıldı. Türkiyenin Kobaniyi ayağa kaldıracak yeniden yapılanma süreciyle ilgili her talebi olumlu karşıladığı öğrenildi.

AZEZ CİVARINDA EL NUSRA YOK

Rusyanın ve ABDnin Suriyeli muhalifler konusundaki en büyük argümanı, Azez civarında terör örgütü sayılan El Nusra Cephesinin varlığı. Rapora göre, El Nusra bölgede 3 yıldır bulunmuyor. Ahraruş Şam ve İslami Cephe gibi örgütler de BMnin yayınladığı terör örgütleri listesinde yer almıyor. ABD bu örgütleri terör örgütü saymıyor ama mesafeli yaklaşıyor.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin değerlendirmesi, Rusyanın Esad rejimini " Grozni modeli" diye adlandırılan yönteme yönlendirdiği şeklinde. Rusların terörle mücadele aracı olarak Groznide uyguladığı yöntem, terörle mücadele adı altında bölgedeki sivilleri göçe zorlamak ve savaşan muhalif güçlerle baş başa kalmayı öngörüyor. Sivillerin göçünün ardından şehirler içindeki savaşçılarla birlikte ağır bombardımanla imha ediliyor.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Türkiyeden cephe açıp karadan gireceği ve 100 TSK mensubunun Suriyeye girdiği haberleri yalanlandı. Türkiyenin IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin hava operasyonlarına vize verdiği, kara operasyonunun gündemde olmadığı vurgulandı.