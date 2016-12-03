Uçak Biletinizi Kredi Kartına Taksitle Alın!





Son zamanlarda tüm ihtiyaçlarımızı kredi kartı ile görmeye başladık. Çünkü nakit para kullanımından çok daha fazla avantaj sağlayan kredi kartları govego.com bünyesinden kendinize kredi kartına taksit imkanı ile uçak bileti, İDO bileti, otobüs bileti alabilmenizi kolaylaştırıyor.

İstediğiniz kredi kartına taksit imkanlarından yararlanarak govego.com bünyesinden uçak biletinizi, İDO biletinizi, otobüs biletinizi alabilmeniz mümkün. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, Siirt, İzmit, Bursa, Kayseri, Sinop, Mersin, Trabzon, Rize, Kahraman Maraş, Gaziantep illerine ve Türkiye’nin tüm illerine gitmek için otobüs bileti ve uçak biletinizi online olarak alabilirsiniz.

Türkiye üzerinde var olan tüm otobüs şirketlerinden kalkan otobüslerin saatlerini govego.com internet adresinden göz geçirerek istediğiniz saate ve güne uçak ve otobüs biletinizi ayırtabilirsiniz. Daha sonra aldığınız tüm biletlerinizi site üzerinde bulunan Biletlerim seçeneğinden göz geçirerek hangi gün ve saatte olduğuna tekrar bakabilirsiniz. Üstelik bedava otobüs bileti veren firmalar da govego.com'da!

İDO Seferleri Ve Tüm Hatları

Bu başlığımızda deniz yolculuğu yapmak isteyenlerin İstanbul üzerinden hangi illere ve ilçelere gidebilecekleri hususunda bilgi verelim. Gemi yolculuğu en çok yaz ve ilkbahar aylarında tercih edilen fakat kışın soğuğunda denizi hissetmeyi seven insanların da kışın yolculuk yaptığı bir yolculuk sistemidir.

İDO seferleri; Yenikapı, Bursa, Bandırma, Yalova, Yalova DO, Pendik, Armutlu, Armutlu Tatil Köyü, Bostancı, Kartal, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar, Kadıköy, Tuzla, Kumla, Çınarcık, Marmara Adası, Esenköy, Avşa Adası olarak yapılmaktadır.

govego.com üzerinden bilet al seçeneğini kullandıktan sonra, gittiğiniz şehirde kendinize kalacağınız oteli bulmanız da mümkün. İstediğiniz oteli seçerek güzel bir tatil yapabilirsiniz. İş görüşmeleriniz için şehir merkezlerinde isterseniz tatil köyünde hem işiniz ile ilgilenirken iş görüşme günlerinizin bir kısmını tatile çevirebilirsiniz.

İstediğiniz yurt içi veya yurt dışı otelleri govego.com adresinden seçerek kendiniz için rezervasyon yapabilir daha yolculuğunuzu bitirmeden rezervasyon yaptırdığınız otelinizdeki odanıza kendinizi yerleşmiş gibi hissedebilirsiniz.

Yurt Dışı Yolculukları

Yurt dışı uçak bileti sorgulamalarınızı da govego.com üzerinden yaparak yurt dışı biletlerinizi rezerve edebilirsiniz. İsterseniz dünyanın bir çok yerinde bulunan şehir ve ülkelere kolay bir uçak yolculuğu geçirerek ulaşabilir isterseniz yurtdışı iş gezilerinizi isterseniz yurt dışında ailecek kış ve yaz tatilleri yapabilirsiniz.

Amerika, Avrupa’nın tüm ülke ve şehirleri, Berlin, New York, Paris, Roma ve Atina şehirlerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca buradan vizesiz gidilecek yerlere de ulaşabilirsiniz.

Yurtdışına veya yurt içine bir şehre bilet alırken biletler arasında fiyat karşılaştırması ve saat karşılaştırması yapabilir, yolculuk seçimlerinin hepsini govego.com üzerinden tüm seçenekleri gözden geçirerek karar verebilirsiniz.

Ayırdığınız bir uçak biletini veya otobüs biletini eğer yolculuk tarihine daha süre varsa istediğiniz farklı bir şehir uçak ve otobüs bileti ile değiştirebilirsiniz. Tüm biletlerinizin durumunu gözden geçirebilmeniz için govego.com sitesinin ana sayfasında bulunan BİLETLERİM seçeneğini tıklayarak tüm biletlerinizin tarihlerine ve varış yerlerini gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca uçakla yapacağınız seyahatler için de önerileri okuyabilirsiniz. Diğer soru ve sorunlarınız için Sıçka Sorulan Sorular (SSS) sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.