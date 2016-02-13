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Vuralan YPG Mevzilerinden İlk Fotoğraflar

VURALAN YPG MEVZİLERİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR - Türkiye’deki topçu birlikleri, Suriye’de Azez yakınlarındaki YPG mevzilerini ve kısa süre önce YPG’nin kontrolüne geçen Menneğ Hava Üssü’nü vurdu. Sıcak gelişmeden ilk görüntüler geldi. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 11:26
Vuralan YPG Mevzilerinden İlk Fotoğraflar

Türkiye, Suriyede YPG mevzilerini vurmaya başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiyeden topçu birliklerinin açtığı ateşin Halep vilayetinin kuzey kesimlerinde YPG kontrolündeki bölgeye düştüğünü söyledi. İzleme örgütü, hedef alınan alanda askeri hava üssü Menneğnin de olduğunu ve üssün kontrolünün yakın zamanda YPG tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Vurulan yerlerden ilk fotoğraflar geldi. 16.30 gibi başlayan bombardımanın ardından bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.

Menneğin Azeze uzaklığı 10 kilometre, Türkiye sınırına kuş uçuşu uzaklığı ise 13,7 kilometre. Rejim güçlerinin Azeze uzaklığı ise yaklaşık 20 kilometre.

Kaynak: Yeni Şafak, Al Jazeera

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