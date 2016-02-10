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Yaşlı Çift, 43 Gündür Kayıp Torunlarını Arıyor

YAŞLI ÇİFT, 43 GÜNDÜR KAYIP TORUNLARINI ARIYOR - Tokat Reşadiye’de kaybolan Bayram Erol ve Dursun Kaan Taşçı’dan 43 gündür haber yok. 8 yaşındaki Bayram’ın dedesi ile eşi her sabah Kelkit Çayı kenarında arama yapıyor. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 02:43
Yaşlı Çift, 43 Gündür Kayıp Torunlarını Arıyor

Tokatın Reşadiye ilçesinde kayıp olan çocuklardan Bayram Erolun dedesi torununu 43 gündür Kelkit Çayı kenarında aramaya devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN SONUÇ ÇIKMADI

Reşadiyenin Çermik Mahallesinde ikamet eden Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağandan 43 gündür haber alınamıyor. Çocukların Kelkit Çayına düşmesi ihtimaline karşı bugüne kadar defalarca yapılan arama çalışmalarından bir ipucuna ulaşılamazken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 4 kişilik ekip ise çalışmasına devam ediyor.


HER SABAH ARAMAYA ÇIKIYORLAR

Kayıp çocuklardan Bayramın dedesi Bayram Erol ile eşi Rukiye Erol, Kelkit Çayı kenarında her gün sabah saatlerinde torunlarını aramaya çıkıyor. Soğuk havada ırmak kenarında kilometrelerce yol yürüyen yaşlı çift torunlarından bir ipucu bulabilme umudu ile kaya dipleri, suyun sığ olduğu yerlerde arama yapıyor.

"HER GÜN YÜREĞİMİZ YANIYOR"

Bayram Erol, 43 gündür torunundan haber alamamanın büyük üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, "Her gün yüreğimiz yanıyor. Yapılan tüm aramalara rağmen henüz bize söylenen bir şey bulunamadığı. Ne oldu çocuklar nereye gitti, suya mı düştü, kaçırıldı mı bilemiyoruz. Gören duyan varsa insanlık namına yetkilere bilgi versin" diye konuştu.


Anahtar Kelimeler: Filminden 43 Gündür

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