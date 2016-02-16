YPG Türkiye Sınırındaki Kritik Bölgeyi Ele Geçirdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü YPGnin Tel Rıfatın tamamını ele geçirdiğini açıkladı. Öte yandan, Rus savaş uçaklarının Azeze düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

YPG İÇİN KRİTİK BÖLGE

Kiliste bulunan Öncüpınar Sınır Kapısına yakın bir yerleşim merkezi olan Tel Rıfat, YPGnin ele geçirdiği en kritik bölge olarak değerlendiriliyor. Operasyon sırasında Rus uçaklarının Hamra, Andan ve Hayanı misket bombalarıyla bombalayarak destek verdiği belirtiliyor.

Rus savaş uçaklarının Halepin kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Azezin çevresine düzenlediği bombardımanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

YERLEŞİM YERLERİ BOMBALANIYOR

Azezdeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus jetlerinin Azez ilçesinin batı kesimlerinde yer alan yerleşim yerine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydeden yetkililer, durumu ağır olan bazı yaralıların ise Kilisteki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.



PYDYE DESTEK BOMBARDIMANLARI

Rus uçakları bir haftadan bu yana PKKnın Suriyedeki uzantısı PYD güçlerinin Azez ilçesine yönelmesi için havadan destek sağlıyor. Rus uçakları daha önce Azezin güneybatısında yer alan Minniğ havaalanının kontrolünün sağlanması için PYDye havadan destek vermişti. Rus savaş uçaklarının Halepin kuzeyindeki Tel Rıfat, Deyr Cemal, Hreytan, Anadan ve Rityana düzenlediği bombardıman sonucu binlerce kişi Azeze geldi.