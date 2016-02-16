Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

YPG Türkiye Sınırındaki Kritik Bölgeyi Ele Geçirdi

YPG TÜRKİYE SINIRINDAKİ KRİTİK BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi terör örgütü PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin Türkiye sınırındaki kritik bölge Tel Rıfat’ın tamamını ele geçirdiğini duyurdu. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 12:17
YPG Türkiye Sınırındaki Kritik Bölgeyi Ele Geçirdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü YPGnin Tel Rıfatın tamamını ele geçirdiğini açıkladı. Öte yandan, Rus savaş uçaklarının Azeze düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

YPG İÇİN KRİTİK BÖLGE

Kiliste bulunan Öncüpınar Sınır Kapısına yakın bir yerleşim merkezi olan Tel Rıfat, YPGnin ele geçirdiği en kritik bölge olarak değerlendiriliyor. Operasyon sırasında Rus uçaklarının Hamra, Andan ve Hayanı misket bombalarıyla bombalayarak destek verdiği belirtiliyor.

Rus savaş uçaklarının Halepin kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Azezin çevresine düzenlediği bombardımanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

YERLEŞİM YERLERİ BOMBALANIYOR

Azezdeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus jetlerinin Azez ilçesinin batı kesimlerinde yer alan yerleşim yerine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydeden yetkililer, durumu ağır olan bazı yaralıların ise Kilisteki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

PYDYE DESTEK BOMBARDIMANLARI

Rus uçakları bir haftadan bu yana PKKnın Suriyedeki uzantısı PYD güçlerinin Azez ilçesine yönelmesi için havadan destek sağlıyor. Rus uçakları daha önce Azezin güneybatısında yer alan Minniğ havaalanının kontrolünün sağlanması için PYDye havadan destek vermişti. Rus savaş uçaklarının Halepin kuzeyindeki Tel Rıfat, Deyr Cemal, Hreytan, Anadan ve Rityana düzenlediği bombardıman sonucu binlerce kişi Azeze geldi.

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika YPG Sınırındaki

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv