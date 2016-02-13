YPG’yi Vurma Kararı Beştepe’de Güvenlik Zirvesinde Ele Alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), hiç beklenmedik bir anda fırtına obüsleriyle Azezdeki PYDnin silahlı kanadı YPG üssünü vurmaya başladı. Saat 16:30 gibi başlayan bombardımanda çok sayıda hedef başarılı bir şekilde vuruldu.

Obüslerle vurulan bölge Azez-Minnig hava üssü arasındaki Maranaz köyüne 1 kilometre mesafede bulunan bir YPG üssü. Minnig Havaalanı birkaç gün önce Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) PYD denetimine geçmişti.

DOÇKALAR VURULDU

Bombardımanda Minniğ hava üssünde bulunan araçların üzerine monte edilmiş iki doçkanın hedef alındığı öğrenildi. Bu araçların hareketi Türkiye tarafından önce insan hava araçlarıyla tespit edildi. Ardından sınırda bulunan 40 kilomete menzilli fırtına toplarıyla iki doçka imha edildi.

Öte yandan hava üssüne yakın iki köyde bulunan YPG hedeflerinin Türk topçusu tarafından vurulduğu bilgisine ulaşıldı.

TÜRKİYE İLK KEZ DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİYOR, KARAR BEŞTEPEDE ALINDI

Askeri kaynaklar, "Daha önce yapılan top atışları angajman kuralları işletilmesiydi, bu kez doğrudan müdahale ediliyor. Konu Beştepedeki güvenlik zirvesinde ele alınmıştı" dedi.