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Zuhal Topal Ağlayarak İsyan Etti: Ben Türk Bayrağına Baktığım Zaman Ağlıyorum

ZUHAL TOPAL AĞLAYARAK İSYAN ETTİ: BEN TÜRK BAYRAĞINA BAKTIĞIM ZAMAN AĞLIYORUM - FOX TV’de izdivaç programı sunun Zuhal Topal, programında şehitlere saygısızlık yapıldı iddiasına ağlayarak ve sesi titreyerek cevap verdi. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 11:41
Zuhal Topal Ağlayarak İsyan Etti: Ben Türk Bayrağına Baktığım Zaman Ağlıyorum

Evlilik programı sunucusu Zuhal Topalın, dünkü programında şehitleri hatırlatan damat adayına rağmen gelin adayına Roman havası oynattığı iddia edildi. Zuhal Topal tepkilere çok sert cevap verdi.

AĞLAYARAK AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu durumun maksatlı olarak haberleştirildiğini savunan Zuhal Topal, "Benim vatan sevgimi, bu topraklara olan sevgimi sorgulayanları Allaha havale ediyorum. Sorgulamak kimsenin haddine değil. Ben Türk bayrağı gördüğüm zaman gözyaşlarını tutamayan bir cumhuriyet kadınıyım" diye konuştu. Topal bu sırada ağladı ve sesi titredi.

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