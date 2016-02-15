BÜTÜN FİLMLER BURADA

Resimlerin hareket etmesine insanların resim çekmeden uzun görüntüler alabilmesine film denir. Filmler değişik kameralarla farklı efektlerin kullanılmasıyla ortaya çıkan görüntü akışıdır. 1860 yıllarında 2 boyutlu görüntüler akış halinde gösterilirdi. Zamanla gelişen teknoloji resimlerin yerini videoya bıraktı. Sitemizde bütün film türleri mevcuttur. Animasyon, aksiyon, belgesel, bilim kurgu, biyografi, casusluk, çizgi roman, felaket, gerilim, komedi, korku, macera, müzikal, romantik, savaş, spor, tarihi, uzay, video oyunu, western ve gençlik film türlerini sitemize erişim sağlayarak bulabilirsiniz. İstediğiniz film türünü seçebilir istediğiniz zaman sitemizden film izleyebilirsiniz. Sitemizde ki filmlerin hepsi tür gurubuna göre kategori halinde sunulmuştur. İster arama butonuna film adı yazın ister film türü yazın sitemizin sunmuş olduğu kolaylıklar sayesinde aradığınız film hemen karşınıza çıkacaktır. En çok izlenen filmleri siteden takip edebilirsiniz ya da en çok indirilen filmlere de sitemiz üzerinden göz atabilirsiniz. İstediğiniz filmi indirebilir ya da izleyebilirsiniz. Filmi sevmiş ve izlemiş olduğunuz için memnun kalmışsanız filmin altında yorum ekle kısmına yorumunuzu yazabilirsiniz. Sizlerin yazmış olduğu olumlu yâda olumsuz yorumlar filmin izlenme sayısını etkiler.
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