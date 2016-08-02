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İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar Kaçırma Tedavisi ile ilgili geçirdiğiniz kapalı ya da açık prostat operasyonların sonrasında bazı zamanlar idrar kaçırma sorunuyla karşılaşılabilir.

02 Ağustos 2016 Salı 20:55
İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar Kaçırma Tedavisi ile ilgili olarak geçirdiğiniz kapalı ya da açık prostat operasyonlarının sonrasında bazı zamanlar idrar kaçırma sorunuyla karşılaşabilirsiniz. İdrar Kaçırma Tedavisi süresinde prostat hastalığınızın kanserli olması ya da olmaması, ışın tedavisi görüp görmediğiniz gibi hususlar oldukça önemlidir. İdrar kaçırma Tedavisi konusunda özellikle İdrar Kaçırma sıklığı düşük olan hastalar, tedavi süreçlerinde kullandıkları idrar tutma kaslarını güçlendirici ilaçlar ve doktorlarının önerdiği egzersiz programlarıyla bu tatsız süreci daha kolay atlatabilirken, uygulanan bu tedavilerin yetersiz kaldığı ve idrar kaçırma sıklığı ve yoğunluğu kuvvetlenen hastalarda ameliyat seçeneğine başvurmak kaçınılmaz bir hale gelebilir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

Operasyon Seçenekleri Nelerdir?

Bu gibi durumlarda hastanın durumuna göre uygulanabilecek iki operasyon seçeneği vardır: Üretral Askı Operasyonu ya da Suni Büzük ( Artifisiyel Sfinkter Takılımı ).
Büzük takılımı ameliyatlarından sonra hasta genel olarak tek gün hastanede misafir edilir. Sondasının durumuna göre yaklaşık 1 hafta kadar hastanede tutulan hastalarda vardır.

İdrar Kaçırma Tedavisi Süresi Nedir?

Sistemin yeniden çalıştırılıp kullanılabilmesi için yaklaşık 6 ile 8 hafta arasında değişebilen bir süreye ihtiyaç vardır. Mekanik alet arızası durumları istatistiklere bakıldığında 10 senede % 10 durduğu görülür ama buna karşılık aksesuar değişimi gerekebilmektedir.

Mikrop kapılması durumlarında ise enfeksiyonu denetim altına alabilmek için tamamıyla çıkartılması ve yeniden takılması gerekebilir. Gerçekleştirilen prostat operasyonu sonrasında sertleşme kaybı durumlarında prostat kanserinin meydana gelmediğini anlamak için ışın tedavisi hali mümkündür.

İdrar Kaçırma Tedavi Sonrasında

İdrar Kaçırma Tedavisi

Prostat tedavisi sonrasında 1 seneyi aşan bir süre boyunca sertleşme yaşayan hastalar ve bu sorunu devam eden hastalarda farklı ilaç tedavileri uygulanabilir. Eğer hale olumlu bir gelişme yok ise titreşim tedavisiyle penisin sertleşmeyi hatırlamasını sağlayan tedaviler İdrar Kaçırma Tedavisi sonrası uygulanabilir.

Erkeklerde Geçmezse Ne Olur?

Farklı ilaç tedavileri ve titreşim yöntemlerinin kullanılmasına rağmen penisin sağlığında hala olumlu bir gelişme kaydedilememişse 1 seneyi aşan bu gibi durumlarda hastaya eski penis görevlerini yerine getirmesi için penis protezi takılır. Penis protezi halk arasında yaygın olarak "Mutluluk Çubuğu" adıyla da bilinmektedir. Penis protezi genel olarak şişirilebilir ve bükülebilir iki temel seçenek sunar. Hangisinin sizin için daha doğru olacağına kesinlikle uzman doktorunuz karar verecektir.

Penis protezi işlemi sırasında unutmamanız gereken en önemli konu bu operasyonun bir kere gerçekleştirildikten sonra geri dönüşü olmayacağıdır. Ameliyat çoğunlukla tek gün içinde gerçekleştirilir.Sadece tek gün hastanede kalıp sonrasında evinize dönebilirsiniz. Kullanımı için ise acele etmemeniz, sağlıklı ve işler hale gelebilmesi için durumunuza göre 4 ile 8 hafta arasında beklemeniz tavsiye edilir. Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret ediniz. http://www.idrarkacirma.net/

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