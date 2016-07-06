İşyeri Hekimi Kimdir, Görevleri Nelerdir? Nerelerde Çalışır?

İşyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen uzman kişilerdir. Ülkemizde ki tüm sanayi sınıflarında çalışma fırsatı bulan işyeri hekimleri iş kazalarını ve işletmede ki sağlık problemlerini ele alarak hizmet vermeyi amaçlar.

İşyeri Hekiminin Temel Görevleri

Rehberlik

İşyeri hekimi Çalışan kişilerin sağlık gözetimi yaparak işverene rehberlik sunmak.

Çalışma ortamlarının geliştirilmesi, düzenlenmesi ve uygulanmasında geliştirici öneriler sunmak. Kişisel koruyucu donanımların seçiminde iş uyumuyla alakalı donanımları tercih etmek.

İşçilerin sağlığını tehlikeye atan durumlar hakkında bilgi vermek, sağlığı iyileştirmek için gerekli aktiviteler düzenlemek.

Ortak kullanılan işyerindeki bütün alanların hijyenliğini ve temizliğini inceleyerek gözetimini yapmak

İşyerinde oluşabilecek ve oluşmuş kazaların nedenlerini araştırarak sorunları çözüme ulaştırmak.

Risk Değerlendirmesi

İşyeri hekimi işletmede İş sağlığı ve güvenliği açısından risklerin değerlendirilmesinin yapılmasında rol alır.

işletmede İş sağlığı ve güvenliği açısından risklerin değerlendirilmesinin yapılmasında rol alır. Alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini işverene sunmak.

Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, gebeler ve engellikler için risk değerlendirmesi yapmak ve yakından gözetlemek.

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Olmak İsteyenler

İşyeri hekimi adayları bakanlıkların düzenlettiği eğitimlere katılarak teorik 180 saat, uygulama 40 saat eğitim görmelidirler. Toplam 220 saat eğitimin sonucunda adayların sınava girmesi ve sınavdan 70 puan almasıyla başarılı sayılmaktadır. Başarılı olan adaylar bakanlık tarafından belgelendirilerek hizmet vermeye başlayabilirler. Sınav tarihleri çalışma bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

İşyeri Hekimi Hangi Alanlarda Çalışır veya Çalışmaz

50 personel ve üzerinde personeli bulunan işletmede iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurmak zorunludur. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerini almayan işverenlere para cezası kesilmektedir. İşyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı 50 personeli bulunan her işletme için zorunludur.

İşyeri hekimleri bakkal, market, manav, terzi, kasap, büro v.b. alanlarda zorunlu değildir. Ancak bu alanlarda çalışan sayısı 10 ve üzeri olduğunda işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale geleceği için işyeri hekimleri bu tip durumlarda bu sektörlerde de çalışabilir.

Çalışan sayısı kaç olursa olsun işyeri hekimi bu sektörlerde çalışmak zorundadır ; İnşaat, tekstil, otomotiv, sağlık, tıbbi ilaç, diyaliz merkezi, plastik, mobilya, sanayi, enerji v.b. alanlarda çalışan sayısı farketmeksizin işyeri hekimi bulundurmak zorunludur.

Daha Güvenli ve Sağlıklı İşletmeler İçin : Bilgemed

İşletmelerinizi daha güvenli ve sağlıklı ortamlara taşımak istiyorsanız işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hemşiresi hizmetlerinizi Türkiye’nin Bursa ve İstanbul illerinde hizmetlerini sürdüren Bilgemed firmasından karşılamanızı önermekteyiz.

Başarısı ve önce insan sağlığı sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Bilgemed firması sektöründe lider firmalar arasında yer almaktadır.

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