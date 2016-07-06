İşyeri Hekimi Kimdir, Görevleri Nelerdir? Nerelerde Çalışır?

İşyeri Hekiminin Temel Görevleri
Rehberlik
Risk Değerlendirmesi
İşyeri Hekimi Olmak İsteyenler
İşyeri hekimi adayları bakanlıkların düzenlettiği eğitimlere katılarak teorik 180 saat, uygulama 40 saat eğitim görmelidirler. Toplam 220 saat eğitimin sonucunda adayların sınava girmesi ve sınavdan 70 puan almasıyla başarılı sayılmaktadır. Başarılı olan adaylar bakanlık tarafından belgelendirilerek hizmet vermeye başlayabilirler. Sınav tarihleri çalışma bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.
İşyeri Hekimi Hangi Alanlarda Çalışır veya Çalışmaz
50 personel ve üzerinde personeli bulunan işletmede iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurmak zorunludur. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerini almayan işverenlere para cezası kesilmektedir. İşyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı 50 personeli bulunan her işletme için zorunludur.
İşyeri hekimleri bakkal, market, manav, terzi, kasap, büro v.b. alanlarda zorunlu değildir. Ancak bu alanlarda çalışan sayısı 10 ve üzeri olduğunda işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale geleceği için işyeri hekimleri bu tip durumlarda bu sektörlerde de çalışabilir.
Çalışan sayısı kaç olursa olsun işyeri hekimi bu sektörlerde çalışmak zorundadır ; İnşaat, tekstil, otomotiv, sağlık, tıbbi ilaç, diyaliz merkezi, plastik, mobilya, sanayi, enerji v.b. alanlarda çalışan sayısı farketmeksizin işyeri hekimi bulundurmak zorunludur.
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