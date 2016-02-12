Oyunların Çocuk Gelişimindeki Etkisi

Oyunların çocukların gelişimindeki etkileri tartışmasız çok önemlidir. Farklı türdeki oyunlar çocukların fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal, zihin ve dil gelişimlerine direkt etki eder. Zamane çocuklarının sokak oyunları yerine bilgisayar, akıllı telefon ve online oynanan oyunlara yönelmeleri bu sonucu değiştirmez. Bilgisayar oyunlarında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur zararlı içerik barındıran oyunlardır. Online oyunlar ise zararlı içerik barındıran sitelerin varlığı ile bir takım tehditleri bünyesinde barındırır. Akıllı telefonlardaki oyunlar bir noktaya kadar mazur görülebilir. Her halukarda çocukların oyunlara esir olmasına müsaade edilmemeli, zaman kısıtlaması uygulanmalıdır. Fayda ve zarar noktaları iyi tespit edilerek çocukların oyun hakkını doğru şekilde kullanmaları sağlanmalıdır.Çocukların fiziksel gelişimine en uygun oyunlar denge oyunlarıdır. Denge oyunları vasıtasıyla çocukların el-göz koordinasyonu iyi şekilde sağlanmaktadır. Bu oyunlar arasında en önemli grubu araç kullanma oyunları tutar. Faydasına binaen biz çocuklarakategorisindeki oyunları önermekteyiz. Zira ambulansı engebeli arazide dengeli şekilde kullanarak hastaya ulaşmalı, hastayı aldıktan sonra yine engebeli arazide hastaya zarar vermeyecek şekilde hastaneye geri dönüş sağlanmalıdır. Ambulans oyunlarını da flash oyunlar içerisinde bulabileceğinizi belirtmeden geçemeyeceğiz. Yine denge oyunlarına bir başka örnek olarak kepçe oyunlarını verebiliriz. Kepçe oyunları ile de kepçeye aldığınız nesneleri istenilen noktalara taşımalı veya yük kamyonuna kepçedeki nesneleri doğru şekilde yerleştirmelisiniz.çocukların severek oynadığı denge oyunları arasında yer almaktadır.Zihin ve dil gelişimine katkı sunan oyunlar arasında Meb Oyunlarını; sosyal gelişimine etkisi açısından en güzel oyunların itfaiye oyunları olduğunu; duygusal gelişimine etkisi açısından eğitsel oyunları, psikomotor oyunları açısından ise onu başarıyı tattıracak yarış oyunlarını tavsiye edebiliriz. Tüm bu oyunları dasitesinde bulabileceğinizi belirterek yazımıza son vermek istiyoruz. Çocuklarınızın oyun hakkını doğru oyunlar ile kullanmalarına vesile olması temennisiyle.