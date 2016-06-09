Sağlıklı Cinsel Yaşam Sırları

Bayanlar en çok ne zaman sevişiyoruz? Ekonomik krizlerin en çok seks yapılan dönemlerde olduğunu biliyor muydunuz Baharda geldi hazır içimiz kıpır kıpır iken soralım gerçekten en çok ne zaman seks yapıyoruz? Tatilde mi evde mi Hangi ülkede ne kadar sevişiyor? Türkiye en çok hangi mevsim seviyor adet dönemi uyku düzeni beslenme sistemi ve daha fazlası yazımızda.

Bayanlar insanın ihtiyaçları bellidir bunun için mazlumun hiyerarşisinde Sokrates'in felsefesine falan bakmanıza gerek yok yemezsek Hadi kritik meslek Rusların sevişmesi hazırız uyumazsak Çıldırır bu konularda hemfikiriz değil mi bana göre bizim okula istemimizin benzemeli bu üç kardeş karnını doyur susuzluğunu gider üre ve uyu nefes almak falan zaten motor faaliyetlerdir kalp hasbelkader de olsa bizden bağımsız bir şekilde atmaya devam eder bir insanın sorumluluğunu kalan bu eylemi onlar da zaten sık sık başımıza bela oluyorlar onlardan motor faaliyet yapsalarmış de diyete ne hamburgeri ne de gece 2 de yapılan Uyudun mu mesajları ile uğraşmasaydın İçimizden geçenlerden vardı şimdi Elimizi vicdanımıza koyalım lafı uzatmadan diğerlerini bir kenara bırakıp bana konumuza dönelim işte bunlar hep seks gelgelelim. Ne zaman sekse hangi dönemlerde seks? Bu soruların yanıtlarını arayacağımı ekosistemimizin içerisinde bakalım insanların ortak ihtiyacı olan seks Aynı zamanlarda mu artıp azalır?

Bayanlar aslında düzenli çalışan çiftlerin yüzde 45 i seks yapmak için zaman planlaması yapmak zorundadırlar. Bayanlar internet üzerinde açıklanan bir makalede seksi en çok düşündüğümüz tekstile en çok ilgilendiğimiz saat akşam üstü 16 33 olduğu tespit edilmiştir fakat araştırmalara göre bu saatler içerisinde aksiyona geçemiyoruz aksiyonun en sık geçtiğimiz Hadise 19 37 en popüler gün yüzde 44 ile cumartesi onun yüzde 24 ile pazar günü ve yüzde 22 ile cuma akşamı takip ediyor tüm bunların sebebi de pek çok sevgili kariyerimiz en çok düşündüğümüz zaman bizi seks yaptırmaya sistemi benden kucak dolusu sevgiler Dahası da var araştırmaya göre düzenli çalışan çeşitleri yüzde 45 seks yapmak için zaman planlaması yapmak zorunda kalıyorlar sabah erken kalkmam lazım aşkım şimdi olmaz işe yetişemem hayatım cumartesi saat 13 00 de seks yapabiliriz Senin için de uygun mudur takvime ekliyorum oldu olacak Merhaba ile başlayan kurumsal bir mail atıp üzerimize beyaz yakalı kıyafetlerimizde giyelim teksin harman olduğu mevsim açık ara farkla yaz mevsimidir güneş ışınları ne kadar dik gelirse anlaşılan bizim aklımızda sekse o kadar direkt gidiyor.