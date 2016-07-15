Solandge’nin Konukları Suudi Kraliyet Ailesi Çıktı

Yaz aylarıyla birlikte Türkiye’nin dünyaca ünlü sahil ve koylarını barındıran Ege ve Akdeniz kıyıları dünyanın dört bir tarafından misafirlerini ağırlıyor. Bu bölgeler arasındaki Bodrum’un en son konuğu ise dünyanın en pahalı kiralık yatlarından biri olan İngiliz bayraklı mega lüks yat ‘Solandge’ ile sır gibi saklanan konukları Suudi Arabistan Prensi Nawaf Al Saud ve yakınları oldu.

Prens Nawaf bin Abdulaziz Al Saud ve ailesi, Hacımehlem Koyu’nda su sporları gibi çeşitli aktivitelerin yanı sıra yatın geniş güvertesinde 10 mankenle çalan müzikler eşliğinde danslar yaptı. Yoğun ve eğlenceli günün ardından akşam yemeği için karaya çıkan Suudi Prens ve ailesi Yalıkavak Mahallesi’ndeki lüks bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemek sonunda bin Euro bahşiş bırakmayı da ihmal etmedi.

Haftalık kirasının 1 milyon Euro olduğu belirtilen mega lüks yat ‘Solandge’ 85 metre uzunluğu ile de 7 temmuzda Bodrum’un Küdür Koyu’na demir aldı. 3 yıl önce denize indirilen mega lüks yatın içerisinde ise her şey var. Kaptanlığını İngiliz Paul Messenger’ın yaptığı ‘Solandge’ isimli mega lüks yatta kapalı ve açık yüzme havuzları, SPA, sinema salonu, iki mini denizaltı, su sporları ünitesi bulunuyor.

Gizemli Konuk Suudi Prens Çıktı

220 bin litre yakıtla hiç durmadan 6 bin mil yol alabilen Solandge tatilcilerin ilgi odağı olurken, mega lüks yatı kiralayan kişilerin/kişinin ismi gizli tutuluyordu. Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından birisini kiralayan gizemli ismin Suudi Arabistan Prensi Nawaf Al Saud olduğu ortaya çıktı. Prens Nawaf Al Saud ile birlikte mega lüks yatta oğulları Şeyh Nawaf Al Ahmet Al Saud, Şeyh Nawaf Al Sabır Al Saud, Prens Salman Bin Abdulaziz Al Saud ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Muhammet Bin Salman’ın da aralarında bulunduğu 8’i koruma 13 kişi bulunuyor.