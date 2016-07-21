Tipobet Cepbank Para Yatırma

Tipobet hakkında daha doğrusu, tipobet cepbank ile para yatırma konusunda, oldukça sık paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımların nedeni, cepbank ile para yatırma yönteminin, yeterince anlaşılmamasıdır. İşlem aslen, oldukça basit bir iki aşamadan meydana gelmektedir. Karıştırılacak ya da yanlış yapılacak, bir uygulama bulunmamaktadır.

Tipobet cepbank ile para yatırma işlemini yapabilmek için, öncelik ile üyelerin, şahsi cep telefonu numarasına ve Garanti ya da Akbank’ın cepbank uygulamasına sahip olmaları gerekmektedir. Her iki şartta yerine getirilmiş ise, cepbank ile para gönderme işlemi, cep telefonları aracılığı ile yapılacaktır.

Üyeler, bu yöntem ile para gönderebilmek için, öncelik ile cep telefonlarında bulunan, sms ya da diğer bir ifade ile kısa mesaj bölümüne gelmelidir.

Telefonlardaki, kısa mesaj bölümüne gelindiğinde, mesajın metin kısmına, aşağıda belirtilen ifadeler girilmelidir.

İlk olarak, üyeler, kendi cep telefon numaralarını, başına 0 koymadan ve rakamlar arasında ara vermeden yazmalıdır.

Cep telefon numarası yazımı tamamlandıktan sonra, 1 karakter ya da 1 hane boşluk bırakılmalı ve gönderilmek istenen para miktarı, en az 100 Trük lirası ve 10’un katları olacak şekilde, rakamlar ile yazılmalıdır.

Gönderilecek para miktarı da, belirtilen şartlarda yazıldıktan sonra, 1 karakter yani 1 hane daha boşluk bırakılmalı ve cep şifresi, rakamlardan oluşacak şekilde yazılmalıdır.

Metin bölümü tamamlandıktan hemen sonra, mesajın gönderileceği telefon numarası hanesine, gelinmelidir.

Bu bölüme, Garanti bankasını kullanan üyeler, 3333 yazmalı, Akbank’ı kullanan üyeler ise, 4425 yazmalıdır.

Mesajın doğruluğu, kontrol edildikten sonra, kısa mesaj bankaya gönderilmelidir.

Bankadan, aynı cep telefon numarasına, bir şifre ya da diğer bir ifade ile bir referans numarası gelecektir.

Üyeler, tipobet hesabına giriş yapmalı, cepbank seçeneğini tercih etmeli, para yatırma formuna, bankadan gelen şifre veya referans numarasını girmelidir.

Tipobet giriş adresinde cepbank para yatırma, bahsedildiği şekilde hızlı bir biçimde tamamlanmaktadır.