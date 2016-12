Game Of Thrones’un Yeni Tanıtım Videosu Korkuttu

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyenlerini kendine hayran bırakan Game of Thrones dizisinin 6. sezon için yayınlanan tanıtım filmi tüyleri diken diken etti.

JON SNOW ÖLDÜ MÜ ÖLMEDİ Mİ?

5. sezon final bölümünde sevilen karakter Jon Snow içim öldü mü ölmedi mi tartışmalarıyla birlikte yeni sezona hazırlanan dizinin 6. sezon teaserinin girişinde kendisine yer verildi. Konuyla ilgili sır perdesi hâlâ aralanmazken, dizinin ilk sezonunda öldürülen Ned Stark (Sean Bean) karakterine de Game of Thrones 6. sezon teaserinde yer verildi. Game of Thrones izleyicileri şok eden bir finalle 5. sezona elveda dedi.

BİRÇOK SORU İŞARETİ OLUŞTU

Taht Oyunlarının 6. sezonu ne zaman başlayacak herkes merakla bekliyor. Game of Thrones yeni sezon ilk bölümünün başlangıç tarihi hayranları arasında merak uyandırdı. Game of Thrones dizisi şaşırtıcı bir finalle 2015 yılında 5. sezonun finalini gerçekleştirdi. Stark hanesinin tamamen dağılması ve herkesin ayrı bir köşede bir işle uğraşmaya başlaması seyircilerin aklında soru işaretlerine neden oldu. Beşinci sezonun son bölümünde Arya Star, çok yüzlü tanrıdan bir yüz çaldığı için gözleri kör oldu. Sansa Stark evlenmeyi kabul ettiği ancak sürekli tecavüze uğradığı kocasından Theon Greyjoy ile birlikte kaçmayı başardı. Bran Stark ise uzun bir süredir rüyalarında gördüğü ağacı bulmayı başarmıştı.

YENİ SEZON MERAKLA BEKLENİYOR

15 Haziran günü beşinci sezon final bölümüyle ekranlara veda eden dizi kendisinden çok söz ettirdi. İzleyiciler bir savaş, belki de demir tahtta bir isyan beklerken Jon Snowun hayatını kabetmesi ve Khaleesinin kaçırılması izleyicileri derinden etkiledi. Ortalığın iyice karışması sonucunda izleyiciler Game of Thronesun 6. sezonunun ne zaman başlayacağını merak etti.

SENARYO VE DİZİ AYNI DEĞİL

Bilindiği üzere Game of Thrones dizisi, George R.R. Martinin ele aldığı kitaplardan esinlenerek yayın hayatına devam eden bir dizi. Taht Oyunlarının yazarı George R.R. Martin yaptığı açıklamada yeni kitabını Temmuz 2015de çıkartmak istediğini belirtti. Yani olacakları erkenden okuyarak tahmin etmek isteyenler, Game of Thronesun kitabını alarak yeni sezon hakkında bilgi sahibi olabilir.

İLK BÖLÜM NİSANDA

Dizinin yönetmeni David Nutter yaptığı son açıklamada, senaryo metinlerinin kendisini yakından ilgilendirmediğini ve diziye kendi gözünden yön vereceğini belirtti. Heyecanla beklenen Game of Thrones dizisinin her yıl sadece 10 bölüm olarak yayınlanan Of Thrones 6. sezonu 24 Nisanda kaldığı yerden devam edecek.