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Aslı Enver ve Murat Boz Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Etti

ASLI ENVER VE MURAT BOZ AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ - Ünlü oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz, birlikte poz verdikleri fotoğrafı, “kalp“ işaretiyle Instagram’dan paylaştı. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 01:03
Aslı Enver ve Murat Boz Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Etti

Murat Boz ve Aslı Enverin "Kardeşim Benim" filminde başlayan dostlukları aşka dönüştü. İkili sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti.

ÖNCE MURAT BOZ, SONRA ASLI ENVER PAYLAŞTI

Aslı Enver-Murat Boz aşkı, bu fotoğrafla ortaya çıktı. İkiliden önce Murat Boz, ardından da Aslı Enver, birlikte samimi poz verdikleri fotoğrafı Instagramdan kalp çizerek paylaştılar.

Aslı Enver, Birkan Sokulluyla üç yıllık evliliğini geçtiğimiz 28 Ağustosta bitirmişti. "Kardeşim Benim" filminin çekimleri de geçtiğimiz yaz start almıştı.



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