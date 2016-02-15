Bülent Ersoy: Evleniyorum, Hamileyim

Bülent Ersoy, Kalamış Paysege Restorandaki sahnesi öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"EVLENİYORUM HAMİLEYİM"

Sevgilisi Berk Yılmazla evleneceği iddiasına Ersoy "Evet evleniyorum ve de hamileyim. Bu ne kadar doğruysa o haberler de o kadar doğru. Artık evlenmem, o defter benim için kapandı" diye karşılık verdi.

"HER KONUDA OLDUĞU GİBİ MAKYAJDA DA EN İYİLERLE ÇALIŞIYORUM"

Sıradışı makyajıyla dikkat çeken Ersoy, "Her konuda olduğu gibi makyajda da en iyilerle çalışıyorum çünkü ben iyiyim" dedi.