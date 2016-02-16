Doktoru Rihanna’yı Uyardı: Şarkı Söylersen Sesini Kaybedersin

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Grammyler önceki akşam kazananlara dağıtıldı. Bu arada gecenin programında beklenmedik bir değişiklik oldu. Güzel şarkıcı Rihanna da törende sahneye çıkacak olanlar listesinde yer alıyordu. Hatta provalara da katıldı. Ama son anda plan iptal edildi.

Ortaya atılan söylentilere Rihannanın sözcüsünün yaptığı açıklama son noktayı koydu. Rihannanın sözcüsü; şarkıcının bronşite yakalandığını ve doktorunun uyarısıyla o gece sahneye çıkamadığını söyledi.

DOKTORU UYARDI: 48 SAAT ŞARKI SÖYLEME

Rihannanın birkaç gündür hasta olduğunu ve antibiyotik kullandığını söyleyen sözcüsü "Doktor, ilaçların tam olarak etkisini göstermediği ve 48 saat boyunca şarkı söylememesi gerektiği konusunda uyarınca Rihanna da Grammy performansını iptal etmek zorunda kaldı " dedi.

"SES TELLERİN SONSUZA KADAR ZARAR GÖRÜR"

İnternetteki TMZ.com sitesinin haberine göre doktoru Rihannayı "Eğer ısrarla sahneye çıkıp şarkı söylersen ses tellerin sonsuza kadar geri dönüşsüz biçimde zarar görür" diye uyardı.