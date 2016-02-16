Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Doktoru Rihanna’yı Uyardı: Şarkı Söylersen Sesini Kaybedersin

DOKTORU RİHANNA’YI UYARDI: ŞARKI SÖYLERSEN SESİNİ KAYBEDERSİN - Bronşite yakalanan Rihanna, doktoru izin vermediği için sahneye çıkamadı. Ünlü şarkıcıya doktoru “48 saat şarkı söyleme, söylersen sesin sonsuza kadar zarar görür“ dedi. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 08:03
Doktoru Rihanna’yı Uyardı: Şarkı Söylersen Sesini Kaybedersin

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Grammyler önceki akşam kazananlara dağıtıldı. Bu arada gecenin programında beklenmedik bir değişiklik oldu. Güzel şarkıcı Rihanna da törende sahneye çıkacak olanlar listesinde yer alıyordu. Hatta provalara da katıldı. Ama son anda plan iptal edildi.

Ortaya atılan söylentilere Rihannanın sözcüsünün yaptığı açıklama son noktayı koydu. Rihannanın sözcüsü; şarkıcının bronşite yakalandığını ve doktorunun uyarısıyla o gece sahneye çıkamadığını söyledi.

DOKTORU UYARDI: 48 SAAT ŞARKI SÖYLEME

Rihannanın birkaç gündür hasta olduğunu ve antibiyotik kullandığını söyleyen sözcüsü "Doktor, ilaçların tam olarak etkisini göstermediği ve 48 saat boyunca şarkı söylememesi gerektiği konusunda uyarınca Rihanna da Grammy performansını iptal etmek zorunda kaldı " dedi.

"SES TELLERİN SONSUZA KADAR ZARAR GÖRÜR"

İnternetteki TMZ.com sitesinin haberine göre doktoru Rihannayı "Eğer ısrarla sahneye çıkıp şarkı söylersen ses tellerin sonsuza kadar geri dönüşsüz biçimde zarar görür" diye uyardı.

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Doktoru Rihannayı Söylersen Sesini Kaybedersin haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv