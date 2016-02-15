Ece Erken Eski Eşiyle Gizlice Tatile Çıktı

Sunucu Ece Erken, 4 ay önce boşandığı, oğlu Eymenin babası Serkan Uçarla herkesten gizli Kıbrısa gitti.

SÜRPRİZ BARIŞMA

Ünlü sunucu Ece Erken, 2014 yılında sürpriz bir kararla evlendiği Serkan Uçarla oğlu Eymenin doğumundan hemen sonra yollarını ayırmıştı. Boşanma döneminde birbirlerine ağır suçlamalarda bulunan ikili, sürpriz bir şekilde barıştı.

PLANLAR ALT ÜST OLDU

Çift, 14 Şubat Sevgililer Gününü birlikte geçirmek için geçtiğimiz günlerde Kıbrısa gitti. Ancak otellerin 14 Şubat için program yapması ve birçok ünlü ismin Kıbrısa gelmesi ikilinin planlarını alt üst etti. Erken ve Uçar, kimseye görünmemek için 13 Şubat sabahı 07.00 uçağıyla İstanbula döndü. Ece Erken ve Serkan Uçarın sevgililer gününü gözlerden uzak kutlama hayali suya düştü.