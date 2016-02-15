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Elçin Sangu’nun Yeni Menajeriyle Eski Menajeri Mahkemelik Oldu

ELÇİN SANGU’NUN YENİ MENAJERİYLE ESKİ MENAJERİ MAHKEMELİK OLDU - Elçin Sangu, 1 milyon liraya bir şampuan firmasıyla anlaştı. “Onu ben şöhret yaptım“ diyerek komisyon isteyen Sangu’nun eski menajeri ile yeni menajeri, mahkemeye gidiyor. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 03:02
Elçin Sangu’nun Yeni Menajeriyle Eski Menajeri Mahkemelik Oldu

Elçin Sangu, daha önce Meryem Uzerliyi reklamlarında oynatan şampuan markasıyla anlaştı. 1 milyon liraya imza atan yıldız, daha sözleşmenin mürekkebi kurumadan eski menajeri Başay Okayla komisyon kavgasına tutuştu. Eski menajer, "Onu ben şöhret yaptım" diyerek pay istedi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Dahası, Sangunun eski menajeri "Elçinin üzerinde çok emeğim var. O müzisyen olacakken ben kendisini oyuncu yaptım" diyerek oyuncunun kazancından hak iddia etti. Bu kez devreye Sangunun yeni menajeri Gaye Sökmen girdi. Gerilim tırmanırken, tarafların mahkemeye gideceği öğrenildi.

ELÇİN MENAJERİNİN İŞİNE SON VERMİŞTİ

Elçin Sangu, hayranlarıyla sosyal medya üzerinde tartışan eski menajeriyle aralarında yaptıkları anlaşmayı fesh etmişti. Eski menajer ise duruma büyük tepki göstermişti.

500 BİN TL DAHA AZ

Daha önce reklamlarında oynattığı Meryem Uzerliye 1.5 milyon lira veren ElidorElçin Sanguya 1 milyon lira ödedi.

Kaynak: Günaydın


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