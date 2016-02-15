Elçin Sangu’nun Yeni Menajeriyle Eski Menajeri Mahkemelik Oldu

Elçin Sangu, daha önce Meryem Uzerliyi reklamlarında oynatan şampuan markasıyla anlaştı. 1 milyon liraya imza atan yıldız, daha sözleşmenin mürekkebi kurumadan eski menajeri Başay Okayla komisyon kavgasına tutuştu. Eski menajer, "Onu ben şöhret yaptım" diyerek pay istedi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Dahası, Sangunun eski menajeri "Elçinin üzerinde çok emeğim var. O müzisyen olacakken ben kendisini oyuncu yaptım" diyerek oyuncunun kazancından hak iddia etti. Bu kez devreye Sangunun yeni menajeri Gaye Sökmen girdi. Gerilim tırmanırken, tarafların mahkemeye gideceği öğrenildi.

ELÇİN MENAJERİNİN İŞİNE SON VERMİŞTİ

Elçin Sangu, hayranlarıyla sosyal medya üzerinde tartışan eski menajeriyle aralarında yaptıkları anlaşmayı fesh etmişti. Eski menajer ise duruma büyük tepki göstermişti.

500 BİN TL DAHA AZ

Daha önce reklamlarında oynattığı Meryem Uzerliye 1.5 milyon lira veren Elidor, Elçin Sanguya 1 milyon lira ödedi.

Kaynak: Günaydın



