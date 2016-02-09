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Ferdi Tayfur Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Şarkı Söyledi

FERDİ TAYFUR CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI’NDA ŞARKI SÖYLEDİ - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur şarkı söyledi. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 10:49
Ferdi Tayfur Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Şarkı Söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir resepsiyon verdi. Resepsiyonda sanatçı Ferdi Tayfur da Sigarayı Bıraktım şarkısını söyledi.

9 ŞUBAT SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir resepsiyon verildi. Resepsiyona; Sağlık Bakanlığının düzenlediği kampanya çerçevesinde sigarayı bırakmış olan 250yi aşkın kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın isteği ve ikna etmesiyle sigarayı bırakanlar ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı.

FERDİ TAYFUR SİGARAYI BIRAKTIM ŞARKISINI SÖYLEDİ

Resepsiyonda, 7 yaşından itibaren başlayan sigara bağımlılığına geçtiğimiz yıllarda son veren sanatçı Ferdi Tayfur da hazır bulundu. Ferdi Tayfurun, sözlerinde alkolü ve sigarayı bıraktığını anlatan şarkısını da söylediği programda, Cumhurbaşkanı Erdoğanın yurtiçi gezilerinde sigarayı bırakma sözü aldığı kimselerin, üzerlerinde isim ve iletişim bilgilerinin olduğu sigara paketleri ve bu süreçte basına yansıyan fotoğraflar da sergilendi.

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