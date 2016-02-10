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“Hayat Şarkısı“ Reyting Savaşından Nasıl Çıktı

“HAYAT ŞARKISI“ REYTİNG SAVAŞINDAN NASIL ÇIKTI - Kanal D’nin dün akşam ilk bölümü yayınlanan dizisi “Hayat Şarkısı“ reytinglerde 7. sırada yer aldı. İddialı dizi 1. olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın özetini bile geçemedi. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 11:53
“Hayat Şarkısı“ Reyting Savaşından Nasıl Çıktı

Güney Kore dizisi (K-Drama) "Flames Of Desire"dan uyarlanan "Hayat Şarkısı" dün akşam ilk bölümüyle Kanal Dde yayın hayatına başladı.

JENERİK ŞARKISI SEZEN AKSUDAN

Yapımcılığını Gül Oğuzun senaryo uyarlamasını Mahinur Ergunun, yönetmenliğini Cem Karcının yaptığı dizinin jenerik şarkısı Sezen Aksuya ait. Peki başrollerini Burcu BiricikBirkan SokulluTayanç AyaydınEcem ÖzkayaAhmet Mümtaz TaylanSeray Gözler, Deniz Hamzaoğlu ve Pelin Öztekinin oynadığı iddialı dizi reyting yarışına kaçıncı başladı?

FENOMEN DİZİ YİNE ZİRVEDE

Şubat tarihinde, Totalde atvde yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TV8de ekrana gelen "Survivor 2016" ve 3. sırada " Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" yer aldı.

ABde "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 1. olurken, 2.lik "Survivor 2016" ve 3.lük ise " Fatih Portakal ile Fox Ana Haberin oldu. Haftalardır birinciliği kaptırmayan "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın özeti ise Totalde 5. sırada yer aldı.

REYTİNG YARIŞINI 7. OLARAK TAMAMLADI

Kanal Dnin yeni dizisi "Hayat Şarkısı" reyting yarışını Totalde 7., ABde ise 8. olarak bitirdi.

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