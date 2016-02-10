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Hüsnü Şenlendirici’den Deniz Seki’ye Yanıt

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ’DEN DENİZ SEKİ’YE YANIT - Şimdiye kadar Seki’nin açıklamalarına hep sessiz kalan Hüsnü Şenlendirici, bu defa içini döktü. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 01:53
Hüsnü Şenlendirici’den Deniz Seki’ye Yanıt

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 16 aydır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hapis yatan Deniz Sekinin, her fırsatta yaşadıklarından Hüsnü Şenlendiriciyi sorumlu tutması sonunda usta klarnetçiyi kızdırdı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

HT Magazinden Mehmet Çalışkanın haberine göre; Hindistanda bulunan Şenlendirici, Sekinin hapiste yaşadıklarını yazdığı Denizin Dibi adlı kitabındaki "Birkaçı hariç cezaevindeki kadınların başına gelenler yanlış adam sevmelerinden kaynaklı. Bu konuda yalnız değilim" satırlarına yönelik net konuştu: "Artık yeter, ben de bıktım. Onun için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Yine de Denizin canı sağolsun..."

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Hüsnü Şenlendiriciden Sekiye

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