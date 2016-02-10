Hüsnü Şenlendirici’den Deniz Seki’ye Yanıt

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 16 aydır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hapis yatan Deniz Sekinin, her fırsatta yaşadıklarından Hüsnü Şenlendiriciyi sorumlu tutması sonunda usta klarnetçiyi kızdırdı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

HT Magazinden Mehmet Çalışkanın haberine göre; Hindistanda bulunan Şenlendirici, Sekinin hapiste yaşadıklarını yazdığı Denizin Dibi adlı kitabındaki "Birkaçı hariç cezaevindeki kadınların başına gelenler yanlış adam sevmelerinden kaynaklı. Bu konuda yalnız değilim" satırlarına yönelik net konuştu: "Artık yeter, ben de bıktım. Onun için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Yine de Denizin canı sağolsun..."