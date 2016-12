Işın Karaca’nın Oğlu Apar Topar Ameliyat Oldu

Ünlü şarkıcı Işın Karacanın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Erda Karaca dün karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk kontrollerin ardından apar topar ameliyata alınan Erda Karacanın bağırsak ameliyatı olduğu öğrenildi.

"ÖNCE ALLAHA SONRA SİZE EMANET İLK GÖZ AĞRIM"

Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Işın Karaca, destek olan herkese sosyal medyadan şu sözlerle teşekkür etti:

"Şer de bile hayır vardır… Dün başlayan mide ağrısı gecenin ilerleyen saatlerinde oğlum Erdanın ciddi bir bağırsak ameliyatı olması ile sonuçlandı.. Allaha çok şükür şu an durumumuz gayet iyi. İlk yürüyüşümüzü yaptık ve iyileşme yolundayız. Hastane yönetimi ve personeline, son derece insancıl yaklaşımları için çok teşekkür ederim. Önce Allaha sonra sizlere emaneti ilk göz ağrım. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç biriniz dermansız dert görmeyelim. Evlatlarımızın tırnağı taşa değmesin keza onlar bize Allahtan emanet... Canım sevgilim Tuğrul Odabaş senin gücünle, desteğinle dün geceyi kolay atlatabildim. Allah senden razı olsun... Can ailem, sizlerin sevgisi olmadan hayat ne kadar zor olurmuş. İyi ki bu kadar şahane bir ailemiz var. Can asistanlarım Teksin Akbal ve Sevda Ermiş. Hakkınız bizde çok... Teşekkürler size. Canı gönülden. Oğuzhan Süral insanlığın için, kötü gün dostluğun için ailecek çok teşekkür ederiz. Arayan, soran, dualarını bizden esirgemeyen herkese sonsuz sevgi ve teşekkürlerimizi sunarız...."